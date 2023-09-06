З 1 жовтня деякі категорії жінок мають стати на військовий облік: у Раді розповіли подробиці

Про це повідомив нардеп Федір Веніславський.

Він зазначив, що така практика не є новою, адже ще за часів СРСР жінки-медики були військовозобов'язаними.

Водночас жінки інших спеціальностей також можуть стати на облік добровільно. Наприклад, жінка-хімік може стати на облік, оскільки ця спеціальність споріднена з військово-обліковою спеціальністю хімічного захисту, зауважив Веніславський. При цьому постановка на облік не означає автоматичну мобілізацію.

"Важливо наголосити, що всі військовозобов’язані - незалежно від того, жінка це чи чоловік, - отримують повістки й можуть бути мобілізовані тільки тоді, коли цього потребує план мобілізації й необхідні люди для формування нових підрозділів або поповнення втрат", - сказав нардеп.

"В Україні продовжуватиметься планова мобілізація, просто розширюється перелік осіб, які можуть бути мобілізовані", - наголосив він.

Він також додав, що наразі Верховна Рада не планує розширювати перелік спеціальностей для обов’язкової постановки жінок на військовий облік.