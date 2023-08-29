Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію нардепів

Відповідний проєкт закону зареєстровано на сайті парламенту.

"Відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Проте відповідно до чинних законодавчих актів народні депутати України звільнені від призову на військову службу під час мобілізації та не

беруть участі у захисті країни від російської агресії. Це створює несправедливе ставлення для виконання конституційних обов’язків всіма громадянами України", - вказує Дубінський у пояснювальній записці.

У законодавчій ініціативі пропонується виключити із закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також Дубінський пропонує прибрати із закону "Про статус народного депутата України" статтю 29, у якій ідеться про те, що "народний депутат на строк виконання своїх повноважень звільняється від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори".

На його думку, "це значно знизить напругу в українському суспільстві щодо численних випадків примусової мобілізації з порушенням прав громадян в окремих регіонах".

Варто зазначити, що сам Дубінський не перебуває на фронті, він під домашнім арештом у справі про незаконний виїзд за кордон.

Що відомо про справу Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. Журналіст Швець стверджує, що насправді політик виїхав до коханої в Барселону.

8 серпня Дубінський повідомив, що правоохоронці оголосили йому про підозру. Кримінальну справу проти нього порушили за двома пунктами Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 про службове підроблення та ч. 3 ст. 362 про захоплення будівель або споруд. Однак народний депутат заявляє, що справу перекваліфікували за ч. 1 ст. 366 - службове підроблення.

10 серпня йому обрали запобіжний захід, зокрема він має носити браслет до 8 жовтня 2023 року.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.