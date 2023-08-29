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Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію нардепів

29 серпня, 2023 вiвторок
11:51
Україна Верховна Рада

Нардеп Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію депутатів . Нині документ перебуває на розгляді профільного комітету

Відповідний проєкт закону зареєстровано на сайті парламенту.

"Відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Проте відповідно до чинних законодавчих актів народні депутати України звільнені від призову на військову службу під час мобілізації та не
беруть участі у захисті країни від російської агресії. Це створює несправедливе ставлення для виконання конституційних обов’язків всіма громадянами України", - вказує Дубінський у пояснювальній записці.

У законодавчій ініціативі пропонується виключити із закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також Дубінський пропонує прибрати із закону "Про статус народного депутата України" статтю 29, у якій ідеться про те, що "народний депутат на строк виконання своїх повноважень звільняється від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори".

На його думку, "це значно знизить напругу в українському суспільстві щодо численних випадків примусової мобілізації з порушенням прав громадян в окремих регіонах".

Варто зазначити, що сам Дубінський не перебуває на фронті, він під домашнім арештом у справі про незаконний виїзд за кордон.

Що відомо про справу Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. Журналіст Швець стверджує, що насправді політик виїхав до коханої в Барселону.

8 серпня Дубінський повідомив, що правоохоронці оголосили йому про підозру. Кримінальну справу проти нього порушили за двома пунктами Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 про службове підроблення та ч. 3 ст. 362 про захоплення будівель або споруд. Однак народний депутат заявляє, що справу перекваліфікували за ч. 1 ст. 366 - службове підроблення.

10 серпня йому обрали запобіжний захід, зокрема він має носити браслет до 8 жовтня 2023 року.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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ВРУ
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