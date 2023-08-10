Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Справа про виїзд за кордон: нардепу Дубінському обирають запобіжний захід

Справа про виїзд за кордон: нардепу Дубінському обирають запобіжний захід

10 серпня, 2023 четвер
11:06
Кримінал запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському

У четвер, 10 серпня, у Печерському районному суді Києва обирають запобіжний захід народному депутату України Олександру Дубінському, якого підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон під час воєнного стану

Про це розповів кореспондент Еспресо з зали суду.

Прокурори попросили закрити засідання, оскільки матеріали справи містять лікарську таємницю - прохання частково задовільними.

Дубінський разом зі своїми адвокатами попросили перенести судове слухання, оскільки депутату необхідно бути на засіданні парламенту. Суддя клопотання відхилила, пояснивши, що усім треба ходити на роботу.

Підозрюваний 19 червня склав та направив до Міністерства охорони здоров'я заяву, в якій просив посприяти в оформленні документів для перетину держкордону з 26 червня до 10 липня для поїздки до Відня, доповів прокурор.

Повідомляється, що нардеп перетнув кордон 27 червня, а його батько 26 червня - у різних пунктах пропуску. Батько Дубінського повернувся 27 липня, а народний обранець був у Австрії ще до 10 липня.

Наразі депутату інкримінують статтю 366 Кримінального кодексу України за службове підроблення, тобто складання службовою особою свідомо неправдивих офіційних документів.

Для Дубінського прокурори просять запобіжний захід - особисті зобов'язання та накласти обов’язки, а також носити електронний браслет.

Нардеп Артем Дмитрук, якого ще у 2021 році виключили із фракції "Слуга Народу", заявив, що хоче взяти на поруки колегу.

Дубінський суд

Крім того, прокурор підкреслив, що Дубінський має декілька закордонних паспортів. Стало відомо і те, що матір Дубінського перебуває за кордоном.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Дубінського 

Олександр Дубінський - український журналіст, блогер, телеведучий і політик. Він є народним депутатом України 9-го скликання від 94-го виборчого округу. Був членом партії "Слуга народу", виключений у лютому 2021 року через санкції США за втручання в американські вибори та участь у російській мережі зовнішнього впливу. Він також є заступником голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.

Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович вважає, що результатом обшуків у нардепа Олександра Дубінського може стати додаткова кваліфікація у розслідуванні щодо нього.

Народний депутат України Олександр Дубінський повідомив, що правоохоронці оголосили йому про підозру 8 серпня.

Кримінальну справу проти нього порушили за двома пунктами Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 про службове підроблення та ч. 3 ст. 362 про захоплення будівель або споруд. Однак народний депутат заявляє, що справу перекваліфікували за ч. 1 ст. 366 - службове підроблення.

Один із засновників "Демократичної Сокири" Антон Швець повідомив, що народний депутат Дубінський відправився до Барселони до своєї коханої за тиждень до цього. Але Дубінський стверджував, що в кінці червня йому дозволили виїхати з України, щоб супроводити свого батька до закордонної клініки з онкології.

Правоохоронці повідомляли, що депутат виїхав за кордон під приводом лікування родича, але його батько самостійно перетинав кордон без супроводу парламентаря.

Новини
Верховна Рада
СБУ
ВРУ
ДБР
новини Києва
Читайте також:
Європейська Солідарність
7 серпня, 2023 понедiлок
"Слуги" проштовхують в порядок денний законопроєкт про вилучення землі і нерухомості без суду, - Павленко
танк Leopard 1
9 серпня, 2023 середа
Німеччина підтвердила надання Україні 30 танків Leopard-1
Лукашенко
9 серпня, 2023 середа
Ситуація гірша, ніж будь-коли: у ЄС згадали про фальсифікацію виборів у Білорусі та жорсткі репресії
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.9
    Купівля 36.9
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
10 серпня
11:33
Ольга Харлан та Анна Смірнова
Рада закликала світ засудити незаконну дискваліфікацію фехтувальниці Харлан, яка не потисла руку росіянці
11:29
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Генерал Романенко пояснив, чому противник активізувався на Куп'янському напрямку
11:20
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Польща планує збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч
11:16
заміновані пляжі Одещини, міна
Гуменюк пояснила, чому військові вважають відкриття пляжів на Одещині недоцільним
11:11
Огляд
міжнародний огляд
Дрони вшосте за місяць атакують Москву, ЗСУ проривають лінію фронту на півдні, але повільний контрнаступ затьмарює настрої в Україні. Акценти світових ЗМІ 10 серпня
11:06
видобуток нафти, нафта
Світові ціни на нафту Brent уперше з січня сягнули позначки у $87,51 за барель
10:56
долар євро валюта обмін
Курс валют 10 серпня: що з вартістю на долар, євро, злотий
10:53
головний біль
Жінки страждають від мігрені набагато частіше, ніж чоловіки. Невролог розкрив фактори
10:52
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі ракетоносій із чотирма "калібрами"
10:43
Від 5 до 10 років в'язниці: в Україні засудили чотирьох поплічників Медведчука, які готували держпереворот
10:39
Запоріжжя
Окупанти протягом доби гатили по 10 областях України: 6 загиблих і 27 поранених
10:25
укриття
Деякі столичні школи, де немає сховищ, отримають окремі підземні укриття, - КМВА
10:08
Олександр Новіков
Майже 300 тис. чиновників подали декларації за 2022 рік, із суддів КСУ - жоден, - голова НАЗК
10:06
OPINION
Олексій Панич
Іншого парламенту нам найближчим часом ніхто не побудує
10:01
кіт
Кіпр почав лікувати хворих котів протиковідними таблетками
10:00
Ексклюзив
ЗСУ
На Вугледарському напрямку ворог продовжує переважати в артилерії, - офіцер ЗСУ
09:35
Оновлено
Харківщина
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по селищу на Харківщині: двоє поранених
09:30
VPN-сервіс
Влада РФ намагається посилити цензуру, залякує росіян щодо використання VPN, - британська розвідка
09:13
обстріл, ППО
Уночі ЗСУ знищили 7 "шахедів"
09:10
ЗСУ, контрнаступ
Сили оборони мали частковий успіх поблизу Урожайного та Старомайорського, закріплюються неподалік Бахмута
09:05
касетні боєприпаси DPICM
Україна надала Пентагону звіт про використання касетних боєприпасів на фронті, - CNN
08:56
Оновлено
атака на нафтобазу Рівненщини
На Рівненщині внаслідок атаки ворожих дронів зруйнована нафтобаза, на Київщині та Хмельниччині працювала ППО
08:49
марш білоруської опозиції у Варшаві
На річницю фальсифікації виборів у Білорусі опозиція здійснила марш у польській Варшаві
08:48
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю 9 серпня зросла до трьох
08:47
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Окупанти під час запусків КАБів по Херсонщині упустили три бомби на власні підрозділи, - Гуменюк
08:47
відеофіксація порушень ПДР
З 11 серпня на українських дорогах запрацюють ще 50 камер автофіксації порушень ПДР
08:28
На фото: Марго Роббі у ролі Барбі в однойменному фільмі
"Пропагує гомосексуалізм і суперечить моралі": у Лівані заборонили фільм "Барбі"
08:20
Інфографіка
втрати окупантів
Росія за добу війни втратила 580 військових, 16 танків та гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
08:09
Олексій Данілов
Жодна людина ще не внесена до реєстру олігархів через війну в Україні, - Данілов
08:03
OPINION
Андрій Бондар
Дискусія про "Батьківщину-матір" змушує переоцінити радянську літературу
08:02
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії, станція на межі чергового блекауту
07:05
евакуація
Щодня через гуманітарний коридор на Сумщині з Росії до України переходять 170-200 людей, - Верещук
07:00
Андрій Ярмоленко
"Аріс" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій
06:49
Знятий по історії життя головної героїні: вийшов трейлер українського фільму "Я, Ніна"
06:24
Кім Чен Ин
Лідер КНДР закликав армію тримати сили готовими до бою
06:16
Пожежа на мисі Фіолент у Севастополі
Неподалік окупованого Севастополя було чутно вибухи: міноборони РФ каже про атаку БПЛА
05:59
путін пригожин
Вагнерівці можуть повернуться з Білорусі у РФ: в ISW назвали причину
05:40
Оновлено
Росія ППО
У Москві лунали вибухи і виникла пожежа: влада повідомляє про атаку дронами
04:50
Володимир Путін
Україна відкрита до переговорів, але Путін не відмовляється від імперських амбіцій, - держдеп США
03:44
Фернандо Вільявісенсіо
В Еквадорі вбили кандидата в президенти країни Фернандо Вільявісенсіо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV