Про це розповів кореспондент Еспресо з зали суду.

Прокурори попросили закрити засідання, оскільки матеріали справи містять лікарську таємницю - прохання частково задовільними.

Дубінський разом зі своїми адвокатами попросили перенести судове слухання, оскільки депутату необхідно бути на засіданні парламенту. Суддя клопотання відхилила, пояснивши, що усім треба ходити на роботу.

Підозрюваний 19 червня склав та направив до Міністерства охорони здоров'я заяву, в якій просив посприяти в оформленні документів для перетину держкордону з 26 червня до 10 липня для поїздки до Відня, доповів прокурор.

Повідомляється, що нардеп перетнув кордон 27 червня, а його батько 26 червня - у різних пунктах пропуску. Батько Дубінського повернувся 27 липня, а народний обранець був у Австрії ще до 10 липня.

Наразі депутату інкримінують статтю 366 Кримінального кодексу України за службове підроблення, тобто складання службовою особою свідомо неправдивих офіційних документів.

Для Дубінського прокурори просять запобіжний захід - особисті зобов'язання та накласти обов’язки, а також носити електронний браслет.

Нардеп Артем Дмитрук, якого ще у 2021 році виключили із фракції "Слуга Народу", заявив, що хоче взяти на поруки колегу.

Крім того, прокурор підкреслив, що Дубінський має декілька закордонних паспортів. Стало відомо і те, що матір Дубінського перебуває за кордоном.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Дубінського

Олександр Дубінський - український журналіст, блогер, телеведучий і політик. Він є народним депутатом України 9-го скликання від 94-го виборчого округу. Був членом партії "Слуга народу", виключений у лютому 2021 року через санкції США за втручання в американські вибори та участь у російській мережі зовнішнього впливу. Він також є заступником голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.

Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович вважає, що результатом обшуків у нардепа Олександра Дубінського може стати додаткова кваліфікація у розслідуванні щодо нього.

Народний депутат України Олександр Дубінський повідомив, що правоохоронці оголосили йому про підозру 8 серпня.

Кримінальну справу проти нього порушили за двома пунктами Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 про службове підроблення та ч. 3 ст. 362 про захоплення будівель або споруд. Однак народний депутат заявляє, що справу перекваліфікували за ч. 1 ст. 366 - службове підроблення.

Один із засновників "Демократичної Сокири" Антон Швець повідомив, що народний депутат Дубінський відправився до Барселони до своєї коханої за тиждень до цього. Але Дубінський стверджував, що в кінці червня йому дозволили виїхати з України, щоб супроводити свого батька до закордонної клініки з онкології.

Правоохоронці повідомляли, що депутат виїхав за кордон під приводом лікування родича, але його батько самостійно перетинав кордон без супроводу парламентаря.