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Нардеп Дубінський затягуватиме розслідування щодо нього, користуючись мандатом і медійністю, - політолог Рейтерович

3 серпня, 2023 четвер
13:21
Суспільство ДБР

Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович вважає, що результатом обшуків у нардепа Олександра Дубінського може стати додаткова кваліфікація у розслідуванні щодо нього

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Політолог дав коментар щодо обшуків, які сьогодні 3 серпня проводять співробітники СБУ і ДБР у народного депутата Олександра Дубінського. Крім того, для з’ясування всіх обставин і надання правової оцінки діям парламентаря тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
- ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

"Ця справа згідно з законом має завершитися 6 роками ув'язнення, але, зрозуміло, що ще буде суд. Справа буде тягнутися достатньо довгий період часу. Ця історія відбувається на фоні кількох подібних справ, коли народні депутати без поважних причин виїжджали за кордон. Однак історія Дубінського може мати дещо інший розвиток, тому що він працював з певними документами, можливо, деякі з них мали гриф секретності. Слідство повинно все встановити. Думаю, що справа буде тягнутися довго, бо не треба забувати про скандальність та медійність цього депутата", - зазначив керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку.

Ігор Рейтерович додав, що є ще один додатковий нюанс, бо Дубінський до сьогодні перебуває під санкціями США.

"Ще хочу звернути увагу на інформацію, яку підготували журналісти, що деякі окремі народні депутати і пан Дубінський у тому числі є активними розповсюдниками інформації з проросійських або ж відверто російських джерел. Відповідно, можливо буде додаткова кваліфікація і під час обшуків знайдуть якісь матеріали, що дозволять цю справу розглянути", - зауважив політолог.

Рейтерович висловив сумнів, що Дубінський відмовиться від депутатського статусу, а вважає, що навпаки нардеп буде максимально використовувати мандат, аби якось затягувати справу або розказувати про політичні переслідування.

  • 11 січня 2021 року нардепа від "Слуги Народу" Олександра Дубінського внесли до санкційного списку США за втручання у вибори.
  • 2 лютого тодішній голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про виключення Олександра Дубінського із парламентської фракції "Слуги Народу".
  • 3 серпня співробітники СБУ і ДБР проводять обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування
Кримінал
Україна
СБУ
ДБР
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