Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентаря", - розповіли у пресслужбі.

Фото: пресслужба СБУ

"Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення", - додали там.

Фото: пресслужба СБУ

Відкрито провадження за двома статтями:

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Фото: пресслужба ДБР

Санкція статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За даними джерел РБК-Україна та УП, йдеться про депутата Олександра Дубінського.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.