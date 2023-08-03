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СБУ і ДБР проводять обшуки в нардепа, який під виглядом лікування батька виїхав за кордон

3 серпня, 2023 четвер
11:25
Кримінал Обшуки у нардепа

Співробітники СБУ і ДБР проводять обшуки в народного депутата, який виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентаря", - розповіли у пресслужбі.

Обшуки у нардепа

Фото: пресслужба СБУ

"Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення", - додали там.

Фото: пресслужба СБУ

Відкрито провадження за двома статтями:

  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Обшуки у нардепа

Фото: пресслужба ДБР

Санкція статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За даними джерел РБК-Україна та УП, йдеться про депутата Олександра Дубінського.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 11 січня 2021 року нардепа від "Слуги Народу" Олександра Дубінського внесли до санкційного списку США за втручання у вибори.
  • 2 лютого тодішній голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про виключення Олександра Дубінського із парламентської фракції "Слуги Народу".
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