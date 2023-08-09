Нардеп Дубінський заявив, що йому оголосили підозру
Народний депутат України Олександр Дубінський повідомив, що йому оголосили про підозру ще вчора, 8 серпня
Про це Дубінський розповів в одній із соцмереж.
"Учора до 4 ранку у мене в офісі проходили обшуки. Нічого не знайдено, але вчора мені оголосили підозру", - розповів нардеп.
Правоохоронці порушили кримінальну справу проти нього за двома пунктами Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 про службове підроблення та ч. 3 ст. 362 про захоплення будівель або споруд. Однак народний депутат заявляє, що справу перекваліфікували справу за ч. 1 ст. 366 - службове підроблення.
Також джерела Громадського у правоохоронних органах підтвердили інформацію.
Один із засновників "Демократичної Сокири" Антон Швець повідомив, що народний депутат Дубінський відправився до Барселони до своєї коханої за тиждень до цього. Але Дубінський стверджував, що в кінці червня йому дозволили виїхати з України, щоб супроводити свого батька до закордонної клініки з онкології.
Правоохоронці повідомляли, що депутат виїхав за кордон під приводом лікування родича, але його батько самостійно перетинав кордон без супроводу парламентаря.
Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 11 січня 2021 року нардепа від "Слуги Народу" Олександра Дубінського внесли до санкційного списку США за втручання у вибори.
- 2 лютого тодішній голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про виключення Олександра Дубінського із парламентської фракції "Слуги Народу".
- 3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.
- Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович вважає, що результатом обшуків у нардепа Олександра Дубінського може стати додаткова кваліфікація у розслідуванні щодо нього
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