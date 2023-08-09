Нардеп Дубінський заявив, що йому оголосили підозру

Про це Дубінський розповів в одній із соцмереж.

"Учора до 4 ранку у мене в офісі проходили обшуки. Нічого не знайдено, але вчора мені оголосили підозру", - розповів нардеп.

Правоохоронці порушили кримінальну справу проти нього за двома пунктами Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 про службове підроблення та ч. 3 ст. 362 про захоплення будівель або споруд. Однак народний депутат заявляє, що справу перекваліфікували справу за ч. 1 ст. 366 - службове підроблення.

Також джерела Громадського у правоохоронних органах підтвердили інформацію.

Один із засновників "Демократичної Сокири" Антон Швець повідомив, що народний депутат Дубінський відправився до Барселони до своєї коханої за тиждень до цього. Але Дубінський стверджував, що в кінці червня йому дозволили виїхати з України, щоб супроводити свого батька до закордонної клініки з онкології.

Правоохоронці повідомляли, що депутат виїхав за кордон під приводом лікування родича, але його батько самостійно перетинав кордон без супроводу парламентаря.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.