Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті

Законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті

11 січня, 2024 четвер
13:41
Суспільство ЗСУ, мобілізація

У четвер, 11 січня, законопроєкт №10378 про мобілізацію повернули на доопрацювання у Кабмін: у Верховній Раді його не розглядали

Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк та Давид Арахамія

Як розповів Арахамія, спершу відбулася закрита нарада з військовим командуванням, на якій були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Згодом у закритому режимі пройшло засідання Погоджувальної ради. 

На нараді та засіданні обговорювали законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

"Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації", - написав він. 

Арахамія вказав, що було прийнято рішення повернути законопроєкт на допрацювання уряду. Разом з ним передали напрацьовані у Комітеті та у робочих групах пропозиції. 

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

Проєктом закону пропонується:

  • удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • зміну призовного віку з 27 до 25 років;
  • надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;
  • виключення строкової військової служби — як виду військової служби: усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити в запас;
  • встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас, такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;
  • виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;
  • запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;
  • запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;
  • встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;
  • залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Згідно із законопроєктом право на відстрочку матимуть:

  • особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
  • люди, які є опікунами особи з інвалідністю І чи II групи, визнаної судом недієздатною;
  • члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
  • члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
  • жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
  • вагітні жінки;
  • тільки чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом);
  • докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
  • наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно в закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку;
  • не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років із дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;
  • військовозобов’язані з-поміж громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби в запас у зв’язку зі звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;
  • не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом шести місяців військовозобов’язані з-поміж громадян, які були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану;
  • право на відстрочку від призову не мають державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. А Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативні законопроєкти про мобілізацію.

Україна
Верховна Рада
Кабмін
військові
ВРУ
мобілізація
Війна з Росією
Давид Арахамія
Військові новини
Читайте також:
Придністров'я
11 січня, 2024 четвер
РФ може почати операцію у Придністров'ї для блокування морського коридору з України, - ISW
Сили безпеки Еквадору 9 січня 2024 р.
10 січня, 2024 середа
Збройний конфлікт в Еквадорі: у МЗС розповіли, що робити українцям, які перебувають на території країни
ЗСУ, мобілізація
10 січня, 2024 середа
Мобілізація в Україні: нардеп Чернєв наголосив на необхідності прибрати з законопроєкту е-повістки
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.33
    Купівля 38.33
    Продаж 39.02
  • EUR
    Купівля 41.95
    Продаж 43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 січня
14:57
У Латвії націоналізують Дім Москви
У Латвії націоналізують Дім Москви
14:43
Катерина Бабкіна
Письменниця Катерина Бабкіна заявила, що не може співчувати жінкам за кордоном, її звинуватили у знеціненні досвіду інших
14:32
пігулки
Україна отримає понад 4 млн євро за програмами EU4Health
14:12
сніг_зима
Похолодання, вітер і сніг: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня
14:09
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:05
OPINION
Ірина Федорів
Законопроєкт авторства Шуляк про будівництво на воді — корупціогенний
13:57
Європарламент
Рада ЄС дала старт переговорам про створення Ukraine Facility. Далі слово за Європарламентом
13:55
Євробачення 2023
Організатори Нацвідбору Євробачення-2024 опублікували пісні фіналістів та оголосили порядок виступів
13:54
Ілюстративне фото
Російська ДРГ розстріляла автівку на Чернігівщині, загинув чоловік
13:44
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Обмежена маневровість, необхідність покладатися на прилади нічного бачення: британська розвідка оцінила вплив погоди на військові дії
13:33
Робота Марії Примаченко
"Примаченко. Рік дракона" - у Києві покажуть перше мультимедійне шоу за творами художниці
13:23
На фото: Дженніфер Лопес у сукні від FROLOV
Дженніфер Лопес зʼявилась у новому кліпі Can't Get Enough у сукні від Фролова
13:16
PR
Ексклюзивна національна онлайн-прем'єра. Вмикайте український психологічний трилер "Між нами" на SWEET.TV
13:04
Оновлено
Шмигаль
НАЗК заявило, що Шмигаль розголосив інформацію про викривача корупції, прем'єр заперечує
13:03
OPINION
Марія Матіос
Про бабусину пенсію і сучасних ждунів
13:03
Приват24
У застосунку Приват24 з'явилась нова послуга. Деталі
12:56
сигарети, табак
В Україні по-новому маркуватимуть пачки сигарет: подробиці
12:52
окупанти
Росіяни проводять приховану мобілізацію на ТОТ, - Спротив
12:45
На фото: Олена Крючкова
Художниця Крючкова заявила, що Морозюк сплагіатила її картини 2018 року
12:41
Міни
Командувач ВМС розповів про три етапи розмінування Чорного моря: "На це підуть роки"
12:37
Оновлено
Володимир Зеленський і Алар Каріс
Пауз на користь Росії не буде, - Зеленський під час візиту до Естонії
12:35
"Скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою": у Києві попрощалися з військовим і поетом Максимом Кривцовим
12:34
Новини компаній
Завод Ferrexpo
Ferrexpo виплатить річну премію робітникам українських активів
12:23
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат прокоментував інформацію про ймовірне постачання в РФ нових іранських дронів і ракет
12:03
Українська електроенергія пішла в Європу
Через негоду є знеструмлення в 4 областях: ситуація в енергосистемі станом на 11 січня
12:02
OPINION
Михайло Жернаков
Суддя з російським паспортом Богдан Львов повернувся на посаду у Верховному суді
11:54
фортифікаційне обладнання смуг оборони
"Має стримати наступ щонайменше батальйону ворожих сил": Наєв про формування смуги оборони у прикордонні Чернігівщини
11:40
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Харкову 10 січня 2024
Під час ракетного обстрілу Харкова 10 січня постраждали 13 людей, серед них журналісти турецької інформагенції Анадолу
11:34
Ексклюзив
українські полонені
Правозахисниця Денісова пояснила, які виплати та допомогу можуть отримати звільнені військові та цивільні полонені
11:32
Огляд
світ, міжнародний огляд
У Давосі США миритимуть Зеленського і Залужного для розробки плану війни на 2024 рік та чому у Швеції бояться конфлікту з РФ. Акценти світових ЗМІ 11 січня
11:21
Олексій Неїжпапа
Командувач ВМС Неїжпапа розповів, як вдалося запобігти десантуванню росіян у Чорноморській операційній зоні
10:58
Сенат США
"Українці рішучі, але боєприпаси закінчуються": лідер більшості у Сенаті США закликав схвалити допомогу Україні
10:43
зерно, зернова угода
У ВМС стверджують, що український зерновий коридор вийшов на довоєнні потужності
10:41
Щоденно проїжджала 100 км: СБУ викрила жінку, яка збирала інформацію для ворога на Донеччині
10:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 січня: скільки коштують долар та євро
10:23
Ексклюзив
Микола Маломуж
Провести у РФ масову мобілізацію проблематично, а прихована вже неефективна: генерал Маломуж спрогнозував перебіг війни навесні
10:22
Партизани провели розвідку на аеродромі в Євпаторії, де окупанти ремонтують літаки
10:06
У Новосибірську понад 200 об'єктів залишилися без опалення у -15°C
У Новосибірську понад 200 об'єктів залишилися без опалення у -15°C
10:01
OPINION
Віктор Бобиренко
Безугла йде від Слуг
09:44
санкції проти Росії
Обсяги російського алюмінію на складах Британії зросли після рішення про нові санкції, - Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV