Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Україна До Ради подали п’ять законопроєктів про мобілізацію

До Ради подали п’ять законопроєктів про мобілізацію

9 січня, 2024 вiвторок
10:27
Україна Верховна Рада

У Верховній Раді України станом на 9 січня зареєстрували вже п'ять законопроєктів про мобілізацію. Один із них – урядовий, який викликав чимало дискусій

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Чотири альтернативні законопроєкти зареєстрували народні депутати. Сьогодні строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому вочевидь це весь перелік, зазначив політик.

"Плюс, згідно з регламентом, відсьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум на Комітеті. Зараз триває закрите обговорення у спікера з фракціями по закону", - написав Железняк.

Уранці має відбутися засідання Комітету з питань нацбезпеки, де буде ухвалено рішення по урядовому законопроєкту.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

Проєктом закону пропонується:

  • удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • зміну призовного віку з 27 до 25 років;
  • надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;
  • виключення строкової військової служби — як виду військової служби. Так, усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас;
  • встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;
  • виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;
  • запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;
  • запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;
  • встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;
  • залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Згідно із законопроєктом право на відстрочку матимуть:

  • особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
  • люди, які є опікунами особи з інвалідністю І чи II групи, визнаної судом недієздатною;
  • члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
  • члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
  • жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
  • вагітні жінки;
  • тільки чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом);
  • докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
  • наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно в закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку;
  • не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років із дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;
  • військовозобов’язані з-поміж громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку зі звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;
  • не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом шести місяців військовозобов’язані з-поміж громадян, які були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану;
  • право на відстрочку від призову не мають державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. А Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання.

Читайте також: Служу народу України? Про що законопроєкт про мобілізацію та чому українці критикують його

Верховна Рада
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
Данило Гетманцев
8 січня, 2024 понедiлок
Бронювання працівників від мобілізації в обмін на високі податки: Гетманцев оцінив ідею
Українська ППО
8 січня, 2024 понедiлок
Масована нічна атака РФ: сили ППО знищили 8 "шахедів" і 18 крилатих ракет
конгрес США
7 січня, 2024 неділя
Конгрес США досяг угоди щодо фінансування уряду у 2024 році, яка допоможе запобігти шатдауну
Київ
-9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.36
    Купівля 38.36
    Продаж 39.17
  • EUR
    Купівля 42.01
    Продаж 43.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 січня
11:26
Віктор Орбан
Угорщина висунула нову вимогу розблокування фінансування ЄС України, - Politico
11:26
Новини Західної України
Передавав конфіденційну інформацію китайській розвідці: моряка із США засудили до 27 місяців ув'язнення
11:22
ЗСУ, мобілізація
Очільник оборонного комітету ВР розповів, що думає про викрадання людей на вулиці працівниками ТЦК
11:19
Ексклюзив
путін
Путінський режим готується до бунтів по всій Росії, - військовий експерт Притула
11:07
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Не можемо підтвердити": у Повітряних силах прокоментували нібито збиття "шахеда" з реактивним двигуном
10:56
Олександр Завітневич
Очільник оборонного комітету ВР назвав причини падіння обсягів військової допомоги Україні
10:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський погрожує РФ помстою, а Німеччина закликає збільшити допомогу Україні. Акценти світових ЗМІ 9 січня
10:41
Додаток "Дія"
За 2023 рік українці зареєстрували через Дію майже 230 тис. нових ФОПів
10:39
Оновлено
ракета Vulcan Centaur
Місія на Місяць: на космічному кораблі стався збій у руховій установці
10:39
Парламент Південної Кореї ухвалив законопроєкт про заборону споживання м'яса собак
10:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 січня: скільки коштують долар та євро
10:25
Ексклюзив
ЗСУ
На 2 тис. наших пострілів росіяни застосовують до 12 тис. боєприпасів, - начштабу артилерії бригади НГУ "Рубіж" Нагорний
10:17
Олександр Дубінський
Офіс генпрокурора направив до суду справу Дубінського про підроблення документів для виїзду за кордон
10:07
OPINION
Валерій Пекар
Сценарії 2024 року: завершення війни, джокери та ризики
10:06
Оновлено
monobank
У застосунку Monobank стався збій
09:53
Оновлено
Ракетний удар РФ по Україні 8 січня: кількість загиблих зросла
09:47
Берегова охорона Філіппін
Країни ASEAN розробляють кодекс поведінки на тлі суперечок з Китаєм у Південнокитайському морі
09:40
Ексклюзив
Генічеськ
На ТОТ Херсонщини є серйозні проблеми з енергопостачанням, - речник ОВА Толоконніков
09:24
Ексклюзив
Ймовірно, Росія отримала обмежену партію реактивних БПЛА Shahed, - Згурець
09:21
лікар
У Києві за тиждень зафіксували понад 10 тис. нових випадків захворювання на грип і COVID-19
09:13
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Для стримування РФ від нападу: Швеція направить війська до Латвії
09:06
У 2023 році від вибухів у світі постраждала рекордна кількість цивільних
08:47
дистанційне навчання
Лісовий: понад 300 тис. дітей та 60 тис. вчителів потребують ґаджетів для дистанційного і змішаного навчання
08:44
Оновлено
Джастін Трюдо
Збиття літака МАУ в Ірані: прем'єр Канади зустрівся із родичами загиблих
08:40
Прапор Словаччини
Словаччина визначила дату виборів президента
08:34
Оновлено
корабель рф
Окупанти вивели у Чорне море 2 кораблі, ракетоносії на бойовому чергуванні відсутні
08:24
росія дипломат
У РФ опитування показали зниження підтримки війни проти України, - ISW
08:06
OPINION
Володимир В'ятрович
Навчитися долати страх
07:57
Білий Дім
У ворота Білого дому врізалася автівка: водія затримали
07:50
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 18 крилатих ракет, 5 танків і 820 військових, - Генштаб
07:23
суддя_суддівська мантія
Вважав участю в джихаді: у США росіянин зізнався у фінансуванні тероризму
07:02
З Каховського водосховища витекло 62% його об'єму
Понад €56 млрд збитків: Україна вимагатиме від РФ компенсації за шкоду довкіллю
06:41
Гроші
Україна у 2023 році виплатила роботодавцям 181 млн грн за працевлаштування понад 14 тис. ВПО
06:19
Японія землетрус
Кількість жертв потужного землетрусу в Японії зросла до 180 людей
05:50
міністр оборони США Ллойд Остін
Остін продовжує перебувати у лікарні: у Пентагоні розповіли подробиці хвороби міністра
05:18
Китай Тайвань
Китай посилив військову активність поблизу Тайваню напередодні виборів на острові
04:50
ППО
В ISW наголосили на ключовому значенні ППО для України
04:22
залізниця світ росія
Масштабна аварія на залізниці у РФ: з рейок зійшли 14 вантажних вагонів
03:54
В'ячеслав Гладков
Влада Бєлгорода повідомила про нові обстріли: є постраждалі та руйнування
03:26
світ Бразилія ДТП
Загинули щонайменше 25 людей: у Бразилії туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV