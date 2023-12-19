Генштаб запропонував мобілізувати додаткових 450-500 тис. людей, але ми повинні розпочати й демобілізаційні процеси, - Зеленський

Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року.

"Главком, Генштаб... вони звернулись з питанням на Ставці щодо мобілізації. Дуже чутливе питання. Щодо захисту держави і потенційних контрнаступальних дій. Щодо дефіциту. Запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тис. людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів. Це питання людей, справедливості, обороноздатності та фінансів. Що стосується людей - мені потрібна конкретика. Що буде з мільйонною армією, дуже потужною. Що буде з тими хлопцями, хто вже два роки захищає державу? Якщо у нас є питання ротаційне, питання відпусток. Це повинен бути комплексний план. У цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді мені, суспільству передусім", - сказав Володимир Зеленський.

Президент запевнив, що над цим планом вже працюють.

"Я поки не побачив там демобілізації. Хоче це питання номер один. Головне, щоб цей процес був. По відношенню справедливості до наших потужних воїнів. Їм дуже важко. Ми не можемо втратити найсміливіших, найпотужніших, їх моральний стан. Якщо ми говоримо про додаткові мобілізаційні сили, то ми повинні знайти демобілізаційні процеси. Це має бути виконане предметно, з конкретикою. З великою повагою до воїнів. Там також мають бути питання відряджень, відпусток, переходу з одного місця на інше. Всі запити, які сьогодні є в армії, мають відповідати сучасним викликам", - йдеться у заяві Зеленського.

Президент також додав, що до роботи приєднались Міноборони та Михайла Федорова (прим. - Мінцифри) для діджиталізації.

"Адже є люди в Україні та закордоном. Це дуже складний процес. Якщо 440 тис. плюс, то хто заслуговує на право відпочинку? Це дуже важливий момент. Все виноситься на Ставку. Вони повинні підготувати комплексний план і далі вони спілкуватимуться з ВР України. Якщо це зміни до закону, то треба знаходити порозуміння. Ми не можемо втратити стійкість і потенціал. Нам треба справедливість", - каже Зеленський.

За словами президента, мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні додаткових 500 млрд грн"