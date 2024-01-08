Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Україна Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання

Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання

8 січня, 2024 понедiлок
19:23
Україна Мобілізація, повістки

Комітет з соціальної політики Верховної Ради України 8 січня одноголосно прийняв рішення щодо доопрацювання урядового законопроєкту про мобілізацію

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

У комітеті вирішили наступне:

"Комітету з національної безпеки та оборони, який є головним по мобілізаційному законопроєкту, рекомендують доопрацювати документ з урахуванням альтернативних законопроєктів, включно з пропозиціями Міністерства з питань соціальної політики; розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків, що врахував би їхнє звільнення протягом двох місяців", - написав Гончаренко.

"Тобто і цей комітет Ради не підтримує прийняття урядового законопроєкту в тому вигляді, в якому він поданий", - зазначив Гончаренко.

  • Також 8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.
Верховна Рада
ВРУ
мобілізація
Війна з Росією
Воєнний стан
Читайте також:
Ізраїль танк
7 січня, 2024 неділя
ЦАХАЛ знайшов у Газі підземний завод з виробництва крилатих ракет
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідує завод з виробництва військової техніки
7 січня, 2024 неділя
КНДР випустила близько 90 снарядів, третій день поспіль обстрілюючи територію Південної Кореї
Радомир Мокрик
Автор Мирослава Барчук
7 січня, 2024 неділя
Радомир Мокрик: Коли ти вмикаєш цей новорічний "Квартал" і там на мелодію "Соколята" співають про лайно Патрона - це не те що не смішно, це просто огидно
Київ
-12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.31
    Купівля 38.31
    Продаж 39.14
  • EUR
    Купівля 41.91
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 січня
20:26
Оновлено
РФ вдарила ракетами по Україні: є загиблі й поранені у різних областях. Подробиці
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Уникнути Орбана
20:04
житло для переселенців, Самбір
В Україні змінили порядок надання житла для тимчасового проживання ВПО
20:02
лікування
В Україні розподілили понад 16 тис. курсів для безплатного лікування вірусного гепатиту С
20:00
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
У ОП заявили, що Зеленський став першим президентом України, який спілкувався з королем Бахрейну. У 2003 році країну відвідував Кучма
19:40
Роман Нейтер, фото з особистого архіву
Хто та за скільки може стати власником землі в Україні та чи можна на цьому заробити?
19:30
Огляд
переможні новини
Переможні новини 684-го дня війни: ГУР отримало секретну інформацію про ВПК окупантів, легендарною "Богданою" ЗСУ знищили техніку окупантів 
19:30
Ексклюзив
акція у Варшаві
У Варшаві проходить акція на підтримку України: вимагають пришвидшення постачання зброї та дозвіл на використання активів РФ
19:20
Blue Origin створить для NASA модуль для доставки людей на Місяць
США вперше з 1972 року запустили космічний корабель на Місяць
19:09
Франц Бекенбауер
Помер легендарний німецький футболіст та тренер Франц Бекенбауер
18:56
OPINION
Віталій Портников
Російському режиму Кіркорови та Лоліти вже непотрібні. Колонка Віталія Портникова
18:05
OPINION
Єгор Чечеринда
Картонні "герої" Росії, або Хто посадить за різдвяний стіл "БЄСсмєртний полк"?
18:00
Тейлор Свіфт
Стрічка The Eras Tour Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії
17:57
ЗСУ, мобілізація
Комітет ВР вбачає корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію
17:46
Ексклюзив
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
"Не повинно існувати різниці між державним та приватним університетом": експерт Кондратюк про нові освітні ініціативи від МОН
17:40
Ексклюзив
збиття літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ
Роковини збиття Іраном літака МАУ: політолог Дубов пояснив, чому Іран відмовляється визнавати повну відповідальність
17:35
фейк
Російські пропагандисти просувають наратив про неминучу поразку України, – дослідження ІМІ
17:32
терористи ХАМАС
Розвідка Південної Кореї підтвердила, що бойовики ХАМАС використовують зброю, отриману від КНДР
17:26
"Абсолютно нічого не роблять": ведучий "Золотого глобуса - 2024" поглузував з принца Гаррі і Меган
17:23
міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Ізраїль пообіцяв перейти до менш інтенсивної фази операції на півночі Гази
17:18
коронавірус_діти
Коронавірус і грип: мешканців Києва закликали вдягати маски в місцях скупчення людей
16:54
Ексклюзив
Defense Express: Є підтверджені дані про використання Росією ракет від КНДР для обстрілу України
16:37
електроенергія
Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП
16:36
Богдан Шершун
У віці 42 роки помер ексфутболіст збірної України Богдан Шершун
16:17
 Аліна Михайлова
Кохана загиблого Да Вінчі Михайлова прокоментувала жарт на шоу "Алкоміки" про вдів
16:09
Протягом вихідних із Донеччини евакуювали 87 людей, серед них 20 дітей
16:01
OPINION
Євген Магда
Генпрокурор Костін та гідність
15:59
зерно, зернова угода
Польський єврокомісар застеріг ЄК щодо нової кризи через імпорт української агропродукції
15:50
Володимир Зеленський
Зеленський поговорив із королем Бахрейну. Це перша розмова за всю історію двосторонніх відносин
15:28
виробництво коноплі
Мінфін готує пропозиції про оподаткування виробництва коноплі, – Гетманцев
15:12
телемарафон
В Україні майже половина опитаних назвали телемарафон неактуальним, – "Чесно"
14:54
Швеція
Військове керівництво Швеції заявило, що всі громадяни мають бути готовими до війни
14:51
Українці отримали безплатний доступ для вивчення польської мови онлайн
14:50
Рубіжне
Війська РФ скинули авіабомби на багатоповерхівки в окупованому Рубіжному, - Луганська ОВА
14:35
Україна повернула з окупованих територій 12-річного хлопця
14:29
Польща
У Польщі сталася ДТП за участі військової вантажівки: постраждали 11 людей
14:22
обстріл, Харківщина, медзаклад
Від початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала 195 українських медзакладів, 1500 об'єктів зазнали пошкоджень
14:22
Данило Гетманцев
Бронювання працівників від мобілізації в обмін на високі податки: Гетманцев оцінив ідею
14:17
Барак Обама
Обама отримав "Еммі" у сфері творчості за роботу над серіалом Netflix
14:09
У Києві загорівся тролейбус
У Києві загорівся тролейбус із пасажирами: попередньо, його підпалили зсередини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV