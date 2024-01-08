Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання
Комітет з соціальної політики Верховної Ради України 8 січня одноголосно прийняв рішення щодо доопрацювання урядового законопроєкту про мобілізацію
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
У комітеті вирішили наступне:
"Комітету з національної безпеки та оборони, який є головним по мобілізаційному законопроєкту, рекомендують доопрацювати документ з урахуванням альтернативних законопроєктів, включно з пропозиціями Міністерства з питань соціальної політики; розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків, що врахував би їхнє звільнення протягом двох місяців", - написав Гончаренко.
"Тобто і цей комітет Ради не підтримує прийняття урядового законопроєкту в тому вигляді, в якому він поданий", - зазначив Гончаренко.
- Також 8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.
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