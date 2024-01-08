Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

У комітеті вирішили наступне:

"Комітету з національної безпеки та оборони, який є головним по мобілізаційному законопроєкту, рекомендують доопрацювати документ з урахуванням альтернативних законопроєктів, включно з пропозиціями Міністерства з питань соціальної політики; розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків, що врахував би їхнє звільнення протягом двох місяців", - написав Гончаренко.

"Тобто і цей комітет Ради не підтримує прийняття урядового законопроєкту в тому вигляді, в якому він поданий", - зазначив Гончаренко.