Законопроєкт про мобілізацію: омбудсмен перелічив три пункти, щодо яких є зауваження

Про це він заявив в інтерв'ю NV.

"На мій погляд, прямі порушення Конституції стосуються того, що в запропонованій редакції законопроєкту додаються додаткові повноваження ТЦК. Я напряму показав, що ТЦК — це військові підрозділи. Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний статус. Це пряма норма нашої Конституції", - підкреслив Уповноважений із прав людини.

За його словами, перевіряти документи повинні представники Нацполіції, ДПСУ і Нацгвардії, але аж ніяк не військові.

"Друге застереження було, що керівник ТЦК своїм рішенням може впливати на те, чи буде громадянин України розпоряджатись своїм майном у повному об'ємі, чи ні. Це нонсенс, коли військовий приймає рішення, що хтось не може продати свою квартиру", – сказав Лубінець.

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Він наголосив, що для цього є відповідні органи виконавчої влади.

Третє застереження стосується пропозиції призивати до лав ЗСУ людей з інвалідністю.

"У нас є окрема конвенція ООН, яка ратифікована, в нас є окреме законодавство, яке ратифіковане. Пояснення, яке я чув на засіданні комітету, що у нас дуже багато громадян України скористались незаконним правом і десь через корупційну складову отримали довідку про те, що вони інваліди третьої групи. Насправді вони не мають права цим займатися. Я сказав, це ж питання не до законодавства. І ви ж це не вирішите на рівні закону. Вам це треба вирішувати в інший спосіб. Але ви не можете просто взяти й порушити наші міжнародні зобов’язання", - підкреслив омбудсмен.

Він зазначив, що направив усі зауваження щодо законопроєкту профільному комітету ВР і очікує на офіційну відповідь.