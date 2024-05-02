Аграрії просять уряд продовжити бронювання працівників від мобілізації на три місяці

Про це йдеться у повідомленні на сайті УЗА.

Звернення аграрії спрямували прем'єр-міністрові Денису Шмигалю та віцепрем'єрці Юлії Свириденко.

Зазначається, що частина чинних бронювань завершується в травні, а оформити нове бронювання поки неможливо, тому робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою.

"Як відомо, 18 травня 2024 року набуде чинності закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних. Оскільки наразі відсутня оновлена постанова Кабінету Міністрів України про бронювання, а для впровадження нових змін потрібен час, аграрії занепокоєнні, що травневі зміни законодавства бронювання унеможливлюють продовження бронювання людей за новим порядком", - ідеться у повідомленні.

Аграрії наголошують, що питання бронювання є досить серйозним, адже без нього відбувається відтік військовозобов’язаних із прозорих компаній з офіційним працевлаштуванням у "тінь".

"З огляду на складність технологічних і виробничих процесів наразі дуже важливо забронювати для підприємств уже наявних і підготовлених працівників, призов на військову службу яких суттєво вплине на кількісні та якісні показники діяльності підприємства", - наголосили в УЗА.

"Втрата таких працівників може призвести до збільшення ризиків внутрішньої загрози продовольчій та економічній безпеці держави та може вплинути на зниження рівня забезпечення продовольством потреб Збройних Сил України, інших військових формувань і населення в умовах воєнного стану", - резюмували там.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набуде чинності 18 травня.

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