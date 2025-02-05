Netflix намагається дистанціюватися від зірки "Емілії Перес" Карли Гаскон після її ісламофобських висловлювань

Про це повідомляє Variety.

Продюсерська компанія Netflix за місяць до церемонії "Оскар-2025" почала активну рекламну кампанію на підтримку свого кримінального мюзиклу режисера Жака Одіара "Емілія Перес". Стрічка отримала 13 номінацій на премію "Оскар", зокрема і за найкращу жіночу роль для іспанської акторки Карли Гаскон, яка стала першою номінованою в цій категорії трансгендерною жінкою.

Гаскон, яка зіграла головну роль у фільмі, мала вирушити до Лос-Анджелеса на другий етап рекламної кампанії напередодні "Оскара". Акторка мала відвідати обід премії Американського інституту кіно 6 лютого, премію "Вибір критиків" 7 лютого, премії Гільдії режисерів США і премії Гільдії продюсерів США 8 лютого, а також Міжнародний кінофестиваль у Санта-Барбарі 9 лютого. Однак тепер вона не буде присутньою на жодному з них.

Це повʼязано зі скандалом, який виник минулого тижня після того, як журналістка Сара Хагі звернула увагу на твіти іспанської акторки, в яких вона висловлює суперечливі погляди на мусульман та вбитого поліціянтом у США Джорджа Флойда. Зазначені дописи були написані в соцмережі Х у 2020 та 2021 роках.

Джерела повідомили, що Netflix та PR-агентство The Lede Company, з яким працює акторка, припинили спілкування з Гаскон безпосередньо і спілкуються тільки через її представника з United Talent Agency Джеремі Барбера. Джерела також повідомили, що Netflix більше не покриває витрати на її поїздки на різні церемонії нагородження або на її стиль для будь-яких появ на цих заходах.

З реклами, в якій згадуються всі 13 номінацій "Емілії Перес", прибрали зображення Гаскон, натомість розмістили фото Селени Гомес і Зої Салдани. На офіційній сторінці фільму розміщено фотографію Салдани, але немає жодного зображення Гаскон.

Припускають, що такими діями Netflix намагається мінімізувати роль Гаскон, щоб скандал навколо її висловлювань не затьмарив фільм і роботу її колег. Однак відсутність у рекламних матеріалах імені головної актриси фільму та назви фільму викликала подив.

"Важко уявити собі кампанію, яка виключає головного персонажа, але при цьому прагне привезти додому золото", - розповів Variety один із консультантів з нагород.

Гаскон перепросила за старі дописи, але деякі члени кіноакадемії, які голосують за переможців, анонімно зізналися, що суперечка вплинула на їхнє рішення.