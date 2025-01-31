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"Нудить від довбаних вірувань дебілів": номіновану на "Оскар-2025" зірку "Емілія Перес" Карлу Гаскон розкритикували за старі твіти

Дар'я Тарасова
31 січня, 2025 п'ятниця
17:49
Кіно

Журналістка Сара Хагі звернула увагу на твіти іспанської акторки Карли Гаскон, номінованої на "Оскар-2025", в яких вона висловлює суперечливі погляди на мусульман та вбитого поліцейським у США Джорджа Флойда

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Про це пише Variety.

Перша трансгендерна жінка, номінована на премію "Оскар" за роль у фільмі "Емілія Перес", іспанська акторка Карла Софія Гаскон зазнала критики через серію дописів у соціальній мережі X. Ідеться про твіти, написані у 2020 та 2021 роках, більшість з яких були видалені 30 січня - після того, як на них звернула увагу журналістка Сара Хагі.

У дописах акторка негативно висловлюється про мусульман.

"Вибачте, це лише моє враження чи в Іспанії побільшало мусульман? Кожного разу, коли я йду забирати свою доньку зі школи, з’являється все більше жінок з покритим волоссям і спідницями до п’ят. Наступного року замість англійської нам доведеться вчити арабську", - написала Гаскон 22 листопада 2020 року.

Інший допис, від 2 вересня 2020 року, супроводжувався фотографією мусульманської сім’ї в ресторані, на якій була і жінка в бурці і також критикував іслам.

"Іслам чудовий, без будь-якого мачизму. Жінок поважають, і коли їх так поважають, у них на обличчі залишається невелика квадратна дірка, щоб було видно їхні очі та рот, але лише якщо вона поводиться добре. Хоча одягаються вони так для власного задоволення. Як це глибоко огидно для людства", - наголосила вона.

У дописі від 29 січня 2021 року Гаскон заявила, що "іслам не дотримується міжнародних прав" і що релігії "мають бути заборонені, якщо вони не відповідають правам людини".

Однак подібні коментарі стосувалися й інших релігій. У дописі від 16 серпня 2021 року Гаскон заявила: "Мене так нудить від цього лайна - ісламу, християнства, католицизму та всіх довбаних вірувань дебілів, які порушують права людини".

Вона також висловлювалася про Джорджа Флойда лише через кілька днів після того, як його вбив поліцейський, що викликало протести по всій території США.

"Я дійсно думаю, що дуже мало хто будь-коли переймався про Джорджа Флойда, наркомана і шахрая, але його смерть послужила ще одним доказом того, що є люди, які все ще вважають чорношкірих мавпами без прав, а поліцейських — вбивцями. Вони всі неправі", - написала вона.

Гаскон, яка є першим відкритим трансгендером, номінованим на премію "Оскар", також засудила церемонію вручення премії "Оскар" у 2021 році.

"Все більше і більше "Оскари" стають схожими на церемонію для незалежних та протестних фільмів. Я не знала, чи дивлюся я афрокорейський фестиваль, демонстрацію Black Lives Matter або 8M", - заявила Гаскон.

 

 

Теги:
Новини
Культура
Оскар
скандал
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