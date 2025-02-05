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Норвезькі F-35 перехопили групу російських бомбардувальників на Крайній Півночі

Катерина Ганжа
5 лютого, 2025 середа
16:07
Світ винищувач F-35

Два винищувачі F-35 Королівських ВПС Норвегії піднялися у повітря 4 лютого, коли два російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох літаків Flanker-D наблизилися до повітряного простору НАТО на Крайній Півночі

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Про це йдеться у повідомленні Повітряного командування НАТО. 

Зазначається, що норвезькі пілоти F-35 швидко виявили та ідентифікували російські літаки, дотримуючись безпечної, але контрольованої дистанції, що дозволило їм уважно стежити за їхніми маневрами. Можливості F-35 дозволили зібрати важливу інформацію і забезпечити, щоб російські літаки не порушили повітряний простір НАТО.

"Наша місія швидкого реагування на Крайній Півночі важлива для нашої національної оборони і колективної безпеки НАТО. Здатність до швидкого реагування забезпечує безпеку нашого повітряного простору і підкреслює силу наших збройних сил в підтримці миру і стабільності", - зазначив головнокомандувач ВПС Норвегії Ойвінд Гуннеруд. 

У Повітряному командуванні Альянсу зазначили, що "подібні перехоплення підкреслюють важливість місії НАТО з контролю за повітрям". 

"Здатність виявляти, перехоплювати та контролювати потенційні загрози має вирішальне значення для підтримки регіональної безпеки та стабільності. Це передбачає постійну присутність і готовність винищувачів, які можуть бути налаштовані на реагування на потенційну втрату зв’язку, порушення повітряного простору або діяльність, яка не відповідає міжнародному авіаційному праву", - йдеться у повідомленні.

Для довідки. Патрулювання повітряного простору НАТО – це місія колективної оборони мирного часу, спрямована на забезпечення цілісності і безпеки повітряного простору Альянсу. На Крайній Півночі і в Арктиці ця місія набуває особливого значення через унікальні географічні і геополітичні характеристики регіону, наголошують у Повітряному командуванні.

"Поєднання військових інтересів, технологічного прогресу і кліматичних змін вказують на те, що Крайня Північ стає все більш конкурентним регіоном, а мінливе середовище безпеки вимагатиме ретельної навігації", - йдеться у повідомленні.

  • На початку грудня 2024 року винищувачі Нідерландів перехопили три російські літаки над Балтійським морем. 
Теги:
Новини
Росія
Норвегія
Авіація
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