Винищувачі Нідерландів перехопили 3 російські літаки над Балтійським морем
Над Балтійським морем зафіксували три російські літаки: винищувачі Нідерландів супроводили їх над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО
Про це інформує міністерство оборони Нідерландів.
Вказано, що у перехоплені брали участь два винищувачі F-35, які здійснюють моніторинг повітряного простору НАТО на східному кордоні території Альянсу з початку грудня.
Спершу над Балтійським морем зафіксували присутність двох російських літаків: транспортного літака Ан-72 COALER і літака-розвідника СУ-24МР Fencer E. Згодом також у небі зафіксували літак-розвідник Іл-20 Coot A.
"Нідерландські винищувачі F-35 дистанційно супроводили літаки над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО", - йдеться у повідомленні.
- 16 жовтня військово-повітряні сили Німеччини підіймали у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російський літак Іл-20 над Балтійським морем.
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