Винищувачі Нідерландів перехопили 3 російські літаки над Балтійським морем

Про це інформує міністерство оборони Нідерландів.

Вказано, що у перехоплені брали участь два винищувачі F-35, які здійснюють моніторинг повітряного простору НАТО на східному кордоні території Альянсу з початку грудня.

Спершу над Балтійським морем зафіксували присутність двох російських літаків: транспортного літака Ан-72 COALER і літака-розвідника СУ-24МР Fencer E. Згодом також у небі зафіксували літак-розвідник Іл-20 Coot A.

"Нідерландські винищувачі F-35 дистанційно супроводили літаки над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО", - йдеться у повідомленні.