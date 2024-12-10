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Винищувачі Нідерландів перехопили 3 російські літаки над Балтійським морем

Ольга Бабишена
10 грудня, 2024 вiвторок
00:48
Світ Ілюстративне

Над Балтійським морем зафіксували три російські літаки: винищувачі Нідерландів супроводили їх над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО

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Про це інформує міністерство оборони Нідерландів. 

Вказано, що у перехоплені брали участь два винищувачі F-35, які здійснюють моніторинг повітряного простору НАТО на східному кордоні території Альянсу з початку грудня. 

Спершу над Балтійським морем зафіксували присутність двох російських літаків: транспортного літака Ан-72 COALER і літака-розвідника СУ-24МР Fencer E. Згодом також у небі зафіксували літак-розвідник Іл-20 Coot A.

"Нідерландські винищувачі F-35 дистанційно супроводили літаки над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО", - йдеться у повідомленні.

  • 16 жовтня військово-повітряні сили Німеччини підіймали у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російський літак Іл-20 над Балтійським морем. 

 

Теги:
Новини
Росія
Нідерланди
НАТО
Авіація
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