Німеччина підіймала винищувачі через російський Іл-20 над Балтійським морем
16 жовтня військово-повітряні сили Німеччини підіймали у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російський літак Іл-20 над Балтійським морем
Про це повідомили у ВПС Німеччини.
Вказано, що російський літак-розвідник Іл-20 летів без плану польоту і радіозв'язку. Коли він опинився над Балтійським морем, його перехопили німецькі винищувачі Eurofighter.
- 13 серпня два польські винищувачі F-16 перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20.
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