Над Балтійським морем польські F-16 перехопили російський Іл-20
Два польські винищувачі F-16 перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Вказано, що 12 серпня пара польських F-16 під час чергування ідентифікувала та перехопила російський літак Іл-20, який летів над Балтійським морем. В командуванні вказали, що він виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи польських територіальних вод.
"Захист польського повітряного простору є основою безпеки нашої країни. Завдяки ефективному функціонуванню всієї системи протиповітряної оборони ми можемо бути впевнені, що захищені від загроз з повітря", - наголосили в оперативному командуванні.
- 10 серпня винищувачі військово-повітряних сил Німеччини і Швеції підіймались у повітря для перехоплення російського літака над Балтійським морем.
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