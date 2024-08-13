Над Балтійським морем польські F-16 перехопили російський Іл-20

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Вказано, що 12 серпня пара польських F-16 під час чергування ідентифікувала та перехопила російський літак Іл-20, який летів над Балтійським морем. В командуванні вказали, що він виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи польських територіальних вод.

"Захист польського повітряного простору є основою безпеки нашої країни. Завдяки ефективному функціонуванню всієї системи протиповітряної оборони ми можемо бути впевнені, що захищені від загроз з повітря", - наголосили в оперативному командуванні.