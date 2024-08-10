Швеція і Німеччина піднімали винищувачі для перехоплення російського літака над Балтикою
У суботу, 10 серпня, винищувачі військово-повітряних сил Німеччини і Швеції підіймались у повітря для перехоплення російського літака над Балтійським морем
Про це повідомляє пресслужба ВПС Німеччини у соцмережі Х.
"Місія VAPB супроводжувала російський морський патрульний літак Іл-20М", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для забезпечення безпеки повітряного простору в зоні НАТО над Балтійським морем один за одним з бази Лааге у Швеції та бази місії НАТО VAPB в рамках сповіщення про швидке реагування були підняті літаки.
Літак перебував у повітряному просторі біля острова Рюген "без плану польоту або контакту з цивільною службою управління повітряним рухом".
- Подібне перехоплення двох російських літаків Су-30 над Балтійським морем німецькими та шведськими винищувачами сталося востаннє 3 серпня.
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