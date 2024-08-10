Швеція і Німеччина піднімали винищувачі для перехоплення російського літака над Балтикою

Про це повідомляє пресслужба ВПС Німеччини у соцмережі Х.

"Місія VAPB супроводжувала російський морський патрульний літак Іл-20М", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення безпеки повітряного простору в зоні НАТО над Балтійським морем один за одним з бази Лааге у Швеції та бази місії НАТО VAPB в рамках сповіщення про швидке реагування були підняті літаки.

Літак перебував у повітряному просторі біля острова Рюген "без плану польоту або контакту з цивільною службою управління повітряним рухом".