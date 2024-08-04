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"Пілоти РФ поводилися недружньо": авіація Німеччини та Швеції перехопила два російські Су-30 над Балтією

Ксенія Золотова
4 серпня, 2024 неділя
15:10
Світ СУ-30

У суботу, 3 серпня, німецькі та шведські винищувачі перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили Німеччини.

"Разом із партнером по НАТО Швецією два німецькі Eurofighter з місії НАТО VAPB вилетіли на Alpha Scramble (операцію з перехоплення, - ред.). Були ідентифіковані два російські Су-30. Пілоти Су поводилися недружньо, але неагресивно", - йдеться у заяві.

Довідково. Baltic Air Policing (VAPB) - місія, що забезпечує захист неба над Балтією та прилеглим міжнародним повітряним простором. З квітня 2004 року НАТО та країни - члени Альянсу здійснюють контроль у повітрі в регіоні. Нині сімнадцять членів Альянсу розгорнули свої винищувачі в межах місії з контролю за повітрям над Балтійським морем.

  • Американські та канадські винищувачі у середу, 24 липня, перехопили біля Аляски декілька російських та китайських військових літаків.
Теги:
Росія
Швеція
Німеччина
російська армія
Війна з Росією
Військові новини
Авіація
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