"Пілоти РФ поводилися недружньо": авіація Німеччини та Швеції перехопила два російські Су-30 над Балтією
У суботу, 3 серпня, німецькі та шведські винищувачі перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем
Про це повідомляють Повітряні сили Німеччини.
"Разом із партнером по НАТО Швецією два німецькі Eurofighter з місії НАТО VAPB вилетіли на Alpha Scramble (операцію з перехоплення, - ред.). Були ідентифіковані два російські Су-30. Пілоти Су поводилися недружньо, але неагресивно", - йдеться у заяві.
Довідково. Baltic Air Policing (VAPB) - місія, що забезпечує захист неба над Балтією та прилеглим міжнародним повітряним простором. З квітня 2004 року НАТО та країни - члени Альянсу здійснюють контроль у повітрі в регіоні. Нині сімнадцять членів Альянсу розгорнули свої винищувачі в межах місії з контролю за повітрям над Балтійським морем.
- Американські та канадські винищувачі у середу, 24 липня, перехопили біля Аляски декілька російських та китайських військових літаків.
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