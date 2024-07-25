Біля Аляски перехопили військові літаки РФ та КНР
Американські та канадські винищувачі у середу, 24 липня, перехопили біля Аляски декілька російських та китайських військових літаків
Про це повідомляє Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони.
Зазначається, що 24 липня командування виявило, відстежило та перехопило два російські військові літаки ТУ-95 і два бомбардувальники КНР H-6.
Відомо, що російські й китайські винищувачі діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.
Натомість перехоплення здійснювали винищувачі Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони зі Сполучених Штатів і Канади.
- 14 липня міністерство оборони Китаю повідомило, що військово-морські сили КНР і Росії провели черговий раунд спільних навчань.
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