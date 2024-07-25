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Головна Світ Біля Аляски перехопили військові літаки РФ та КНР

Біля Аляски перехопили військові літаки РФ та КНР

Катерина Єсікова
25 липня, 2024 четвер
06:51
Світ Літаки Су-34 на аеродромі "Балтимор" у Воронежі

Американські та канадські винищувачі у середу, 24 липня, перехопили біля Аляски декілька російських та китайських військових літаків

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Про це повідомляє Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони.

Зазначається, що 24 липня командування виявило, відстежило та перехопило два російські військові літаки ТУ-95 і два бомбардувальники КНР H-6.

Відомо, що російські й китайські винищувачі діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.

Натомість перехоплення здійснювали винищувачі Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони зі Сполучених Штатів і Канади.

  • 14 липня міністерство оборони Китаю повідомило, що військово-морські сили КНР і Росії провели черговий раунд спільних навчань.

Теги:
Росія
Китай
Канада
США
Військові новини
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