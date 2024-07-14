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Китай та Росія провели спільна навчання у Тихому океані

14 липня, 2024 неділя
11:46
Світ росія Китай флот

Міністерство оборони Китаю повідомило, що військово-морські сили КНР і Росії провели черговий раунд спільних навчань

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

За даними відомства, це була четверта спільна операція, яка відбулася в західній і північній частинах Тихого океану.

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"Операція, проведена відповідно до річного плану, не була спрямована проти будь-якої третьої сторони та не мала нічого спільного з поточною міжнародною ситуацією", - додали в міністерстві.

  • 6 липня 2024 року на білоруському військовому аеродромі "Барановичі" вперше в історії приземлився великий транспортний борт з Китайської Народної Республіки.
  • 8 липня міністерство оборони Білорусі повідомило, що на полігоні "Брестський", який розташований неподалік кордонів з Україною та Польщею, стартували спільні навчання військових держави та КНР. 
  • Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що спільні військові навчання його країни та Білорусі проводяться згідно з річним планом співробітництва й не спрямовані проти інших держав
Теги:
Росія
Китай
Військові новини
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