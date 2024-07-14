Китай та Росія провели спільна навчання у Тихому океані

Про це інформує Bloomberg.

За даними відомства, це була четверта спільна операція, яка відбулася в західній і північній частинах Тихого океану.

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"Операція, проведена відповідно до річного плану, не була спрямована проти будь-якої третьої сторони та не мала нічого спільного з поточною міжнародною ситуацією", - додали в міністерстві.