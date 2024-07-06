До Білорусі вперше прибув літак з військовими Китаю
У суботу, 6 липня 2024 року, на білоруському військовому аеродромі "Барановичі" вперше в історії приземлився великий транспортний борт з Китайської Народної Республіки
Про це поінформували пресслужба міністерства оборони Республіки Білорусь та моніторинговий проєкт "Білоруський гаюн".
"Військовослужбовці візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні (навченні), яке відбудеться у період з 8 по 19 липня", - зазначається у повідомленні білоруського міноборони.
Чому саме разом навчатимуться війська Білорусі та Китаю наразі не уточнюється.
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В оборонному відомстві Білорусі при цьому розраховують на продовження співпраці і "подальший розвиток білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ".
Як пише "Гаюн", спілкуватися з китайцями білорусам доведеться спрощеною англійською мовою ("китайською англійською").
- Перед цим, наприкінці червня 2024 року, білоруська сторона виступила з цілою серією звинувачень та погроз на адресу України щодо ділянки кордону на межі Житомирської області.
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