До Білорусі вперше прибув літак з військовими Китаю

Про це поінформували пресслужба міністерства оборони Республіки Білорусь та моніторинговий проєкт "Білоруський гаюн".

"Військовослужбовці візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні (навченні), яке відбудеться у період з 8 по 19 липня", - зазначається у повідомленні білоруського міноборони.

Чому саме разом навчатимуться війська Білорусі та Китаю наразі не уточнюється.

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В оборонному відомстві Білорусі при цьому розраховують на продовження співпраці і "подальший розвиток білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ".

Як пише "Гаюн", спілкуватися з китайцями білорусам доведеться спрощеною англійською мовою ("китайською англійською").