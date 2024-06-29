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Воєначальників Лукашенка надалі непокоїть Житомирщина: лякають "спецназом" та "скупченням сил ППО"

29 червня, 2024 субота
18:24
Війна з Росією Начальник білоруського генштабу Павло Муравейко

У суботу, 29 червня 2024 року, вище військове керівництво Республіки Білорусь випустило нову серію публічних заяв про нібито зростання загроз з боку української Житомирської області

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З відповідними зверненням виступили підконтрольні самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку начальник генштабу, перший заступник міністра оборони Білорусі генерал Павло Муравейко та командувач зенітникими ракетними військами полковник Андрій Северинчик.

"Спецназ", "ДРГ"

Україна розмістила на кордоні з Білоруссю спецназ, сказав Муравейко в етері державного телеканалу ОНТ.

"Буквально в останні тижні ми спостерігали за необґрунтованою і все ще незрозумілою діяльністю біля наших кордонів з України. У населений пункт Овруч на Житомирському напрямку прибули підрозділи спеціального призначення Першої президентської бригади", - наводить слова очільника білоруського генштаба російський "Інтерфакс".

Він підкреслив, що "спецназ поблизу державного кордону завжди бентежить".

"Це ті об'єкти, які формують реальні виклики, які здатні насичувати нашу територію диверсійними та розвідувальними групами", - додав Муравейко.

Після цього воєначальник перейшов до погроз на адресу України.

"Ми змушені перенести туди (на кордон з Україною - ред.) свої підрозділи, взаємодіяти з органами прикордонної служби, збільшувати окремі напрямки та готуватися до прикриття, а також рухати інколи артилерію та бути здатними відреагувати. І не хотілося б, аби наша південна сусідка повелася на чиїсь вказівки і спробувала білорусів на зуб", - підсумував Муравейко. 

"Скупчення сил ППО"

"Необхідно враховувати, що підрозділи Збройних Сил України, що знаходяться на прикордонній території, забезпечені не лише розвідувальними безпілотними літальними апаратами, а й апаратами із можливості ураження вглиб Республіки Білорусь. Не зважаючи на те, що українські формування мають проблеми із засобами протиповітряної оборони на інших напрямках, відзначено скупчення сил ППО в Житомирській області", - цитує Северинчика пресслужба білоруського міноборони.

У зв'язку із цим, продовжив командувач зенітникими ракетними військами Білорусі, його підлеглими на зазначеній ділянці кордону посилено радіоелектронну боротьбу, а також "нарощено систему постів візуального спостереження".

Останні погрози Україні від воєначальників Лукашенка. Хронологія

У четвер, 20 червня 2024 року, білоруські прикордонники зафіксували нібито збільшення угруповання українських військових і техніки.

За їхньою інформацією, у прикордонні концентруються нібито різні підрозділи, зокрема з важким озброєнням: МТЛБ, БМП, включно з американськими "Бредлі", реактивні системи залпового вогню HIMARS, гаубиці М777, зенітні самохідні установки "Гепард" німецького виробництва та інші засоби ураження. 

Наступного дня, 21 червня, Білорусь розпочала раптову "перевірку" військових частин. Для цього було задіяно полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.

У п'ятницю, 28 червня, білоруські прикордонники заявили про нібито перебування на Житомирщині бійців РДК ("Російського добровольчого корпусу"), які становлять загрозу білоруській державі.

Після цього Міноборони Білорусі сказало, що дивізіон РСЗВ "Полонез" бере участь у виконанні завдань із прикриття держкордону з Україною. Командир підрозділу наголосив, що дивізіон вийшов у призначений район із повним боєкомплектом і готовий виконати завдання протягом 20 хвилин.

На думку білоруського незалежного моніторингового проєкту "Гаюн", йдеться суто про чергову антиукраїнську ІПСО диктаторського режиму Лукашенка.

Українська сторона звинувачення в підготовці до нападу на Білорусь категорично заперечує й при цьому лишає за собою суперенне право розміщувати на своїй власні території будь-яке озброєння та військовий контингент, тим більше на кордоні з державою-сателітом російського агресора.

Теги:
Світ
Україна
Білорусь
Олександр Лукашенко
ППО
російська армія
ЗСУ
Житомирщина
фейк
Військові новини
пропаганда
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