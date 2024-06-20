У Білорусі повідомили, начебто фіксують збільшення угруповання українських військових і техніки в прикордонні
Білоруські прикордонники заявили, мовляв, у прикордонні фіксують збільшення угруповання українських військових і техніки
Про це повідомляє прикордонний комітет Білорусі.
"Останнім часом у зоні відповідальності Житомирського прикордонного загону Держприкордонслужби України фіксується збільшення угруповання українських збройних формувань, зокрема Сил спеціальних операцій та спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні.
За їхньою інформацією, у прикордонні концентруються нібито різні підрозділи, зокрема з важким озброєнням: МТЛБ, БМП, включно з американськими "Бредлі", реактивні системи залпового вогню HIMARS, гаубиці М777, зенітні самохідні установки "Гепард" німецького виробництва та інші засоби ураження.
Білоруські прикордонники також повідомили, що проводять "додаткові заходи з розвідки та контролю стану режиму державного кордону".
- Польський уряд прийняв резолюцію, за результатами якої МВС країни видало постанову про введення буферної зони на кордоні з Білоруссю.
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