У Білорусі повідомили, начебто фіксують збільшення угруповання українських військових і техніки в прикордонні

Про це повідомляє прикордонний комітет Білорусі.

"Останнім часом у зоні відповідальності Житомирського прикордонного загону Держприкордонслужби України фіксується збільшення угруповання українських збройних формувань, зокрема Сил спеціальних операцій та спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні.

За їхньою інформацією, у прикордонні концентруються нібито різні підрозділи, зокрема з важким озброєнням: МТЛБ, БМП, включно з американськими "Бредлі", реактивні системи залпового вогню HIMARS, гаубиці М777, зенітні самохідні установки "Гепард" німецького виробництва та інші засоби ураження.

Білоруські прикордонники також повідомили, що проводять "додаткові заходи з розвідки та контролю стану режиму державного кордону".