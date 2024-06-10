Польща створить буферну зону на кордоні з Білоруссю

Про це заявив польський прем’єр-міністр Дональд Туск, передає PAP.

"Ми ухвалили резолюцію, практичним наслідком якої є указ міністерства внутрішніх справ та адміністрації про створення буферної зони на кордоні з Білоруссю", - заявив він.

Також Туск наголосив, що очільник оборонного відомства його країни представив законопроєкти про обставини, коли застосування зброї на білоруському кордоні не буде злочином.

За словами польського прем’єра, його держава такими діями прагне ускладнити потрапляння нелегальних мігрантів із Білорусі та створити хороші умови служби для польських прикордонників і військових.

"Йдеться про кілька десятків кілометрів, 200 метрів углиб. У заповідниках є місця, де ця зона йтиме вглиб на два кілометри, але це недовгі ділянки. Це пов'язано з присутністю контрабандистів, які діють здебільшого в лісових масивах, в 1-2 кілометрах від кордону. У цих місцях зона буде ширшою", - розповів очільник польського уряду.

Водночас Туск наголосив: Польща має використовувати всі методи, аби зробити свій кордон безпечним.

"Це означає, що цей кордон не можуть безкарно перетинати нелегальні мігранти, надіслані владою Білорусі та Росії. Ми тут не відступимо", - підкреслив він.

Що відбувається на польсько-білоруському кордоні

28 травня іноземець-нелегал поранив ножем польського військового на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі заявив, що посилить захист кордону.

У зв'язку з цим, 29 травня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що його країна відновить буферну зону на кордоні з Білоруссю. Це сталося після нещодавнього нападу мігрантів із ножем на польського прикордонника.

3 червня група мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон з Білорусі до Польщі, напала на прикордонника.

4 червня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував запуск інформаційної кампанії в країнах, з яких походять мігранти, що намагаються нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.

6 червня стало відомо, що польський військовий, на якого 28 травня напала група мігрантів на білоруському кордоні, помер у лікарні.

7 червня у Польщі співробітників превентивної поліції, які чергують на польсько-білоруському кордоні, зобов'язали носити особисту зброю у зв'язку з загостренням ситуації з мігрантами.