На польсько-білоруському кордоні іноземець поранив військового

Про це повідомила прикордонна служба Польщі.

Військовослужбовця війська польського поранили близько 04:30 поблизу прикордонного села Дубичі Церковні. Група з близько 50 іноземців намагалася силою перетнути кордон. Нападники кидали в польських патрульних гілки й каміння. Один із них поранив польського солдата.

Прикордонник надав постраждалому першу медичну допомогу, а в цей час іноземці продовжували агресивно поводитися, нападаючи на потерпілого й офіцера прикордонної служби. Постраждалого й офіцера захищали від нападників автомобілі. Бійця каретою швидкої допомоги забрали до лікарні.

За кілька годин до цього під час нападу мігрантів постраждали прикордонники. Одного з них ударили розбитою пляшкою, іншого поранили небезпечним знаряддям, до якого був прикріплений ніж.

Прикордонники зазначають, що небезпечні ситуації також виникли на кордоні в районі Біловежі. Там на прикордонника напали з розбитою пляшкою. Він отримав травми обличчя, потерпілого доправили до лікарні.

Раніше в районі відповідальності прикордонної застави біля Дубичів Церковних намагалася незаконно перетнути кордон група з 9 іноземців. Один із них поранив прикордонника в руку палицею із причепленим до неї ножем. Офіцер вилучив небезпечний інструмент. Медичну допомогу потерпілому надали в лікарні.

Фото: strazgraniczna.pl

У прикордонній службі кажуть, що майже щодня прикордонники стикаються з агресією з боку мігрантів, які намагаються перетнути польсько-білоруський кордон. Останніми місяцями почастішали напади іноземців на служби, які охороняють кордон, постраждали четверо прикордонників. Мігранти кидають каміння, гілки, пляшки, носять небезпечні знаряддя з ножами, стріляють із рогаток. Також було пошкоджено службовий транспорт, зокрема в автомобілі розбили вікна і знищили кузов.