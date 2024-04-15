Кидають каміння і гілки: на кордоні Польщі з Білоруссю за два дні зафіксували понад 600 спроб нелегалів прорвати кордон
За минулі вихідні, 12-14 квітня, прикордонна служба Польщі зафіксувала 669 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону
Про це повідомляє польська прикордонна служба.
Зазначається, що у деяких випадках нелегальні мігранти демонстрували агресію і кидали у бік польських прикордонників гілки та каміння.
Так, у п’ятницю було зафіксовано 219 спроб нелегального проникнення до Польщі, у суботу - 276, у неділю - 174. Також було кілька випадків агресивної поведінки мігрантів, які перебували за загородженням. Зокрема, під час одного з таких інцидентів прикордонниця отримала удар по плечу кинутим каменем.
Упродовж минулих вихідних польські прикордонники також надали медичну допомогу дев’ятьом іноземцям, які намагалися нелегально перетнути кордон.
- Нещодавно стало відомо, що білоруська армія розпочала модернізацію систем РСЗВ "Ураган", які перебували неподалік кордону України та Польщі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.27 Купівля 39.27Продаж 39.74
- EUR Купівля 41.95Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе