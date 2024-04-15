Кидають каміння і гілки: на кордоні Польщі з Білоруссю за два дні зафіксували понад 600 спроб нелегалів прорвати кордон

Про це повідомляє польська прикордонна служба.

Зазначається, що у деяких випадках нелегальні мігранти демонстрували агресію і кидали у бік польських прикордонників гілки та каміння.

Так, у п’ятницю було зафіксовано 219 спроб нелегального проникнення до Польщі, у суботу - 276, у неділю - 174. Також було кілька випадків агресивної поведінки мігрантів, які перебували за загородженням. Зокрема, під час одного з таких інцидентів прикордонниця отримала удар по плечу кинутим каменем.

Упродовж минулих вихідних польські прикордонники також надали медичну допомогу дев’ятьом іноземцям, які намагалися нелегально перетнути кордон.