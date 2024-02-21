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У Білорусі почали модернізацію систем "Ураган", які перебували неподалік кордону України та Польщі, - "Гаюн"

21 лютого, 2024 середа
18:45
Світ РСЗВ "Ураган"

У середу, 21 лютого, стало відомо, що білоруська армія розпочала модернізацію систем РСЗВ "Ураган"

Про це повідомляє моніторингова група "Белларускі Гаюн".

"Партія реактивних систем залпового вогню 9К57 "Ураган" вирушила на модернізацію", - пише "Гаюн" з посиланням на канал західного оперативного командування.

На РСЗВ "Ураган" чекає заміна бензинових двигунів на чотирициліндрові дизельні з турбонаддувом. Це дозволить збільшити запас ходу та підвищити прохідність РСЗВ.

На гарматах з'являться електронні планшети із встановленим програмним забезпеченням. РСЗВ будуть оснащені системою топоприв'язки ГЛОНАСС. Білоруси також замінять штатні засоби зв'язку на сучасніші.

"Судячи з опублікованих фото, на модернізацію вирушили щонайменше дві бойові машини 9П140. Навантаження техніки відбувалося на території 111-ї артилерійської бригади (в/ч 11921, Брест). У складі бригади є реактивний дивізіон, озброєний "ураганами", - написав "Гаюн".

  • 20 лютого президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна посилює свій військово-технічний потенціал та має все необхідне для стримування противника.
Теги:
Україна
Польща
Білорусь
зброя
Військові новини
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