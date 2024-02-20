"Маємо все необхідне для стримування противника": Лукашенко розповів про нові С-400 та "Іскандери" на озброєнні

Про це інформує білоруська пропагандистська агенція БЕЛТА.

Самопроголошений президент Білорусі повідомив, що наразі нібито триває постачання нових зразків техніки. Зокрема, на озброєння, мовляв, надійшли два зенітних ракетних дивізіони С-400 і два дивізіони ракетних комплексів "Іскандер-М". Крім того, на озброєння поставлені новітні зразки білоруської РСЗВ "Полонез-М" дальністю до 300 км.

Лукашенко нагадав, що на території Білорусі розміщено тактичну ядерну зброю.

"Сьогодні це найважливіший елемент стримування будь-якого противника", - наголосив він.