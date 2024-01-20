Лукашенко заявив, що Білорусь отримала від Росії ракетні комплекси "Іскандер"

Про це пише російське інформагентство "РИА Новости".

За словами Лукашенка, як тільки на білоруській території з'явилася російська тактична ядерна зброя, "ошаленілі сусіди опустили крила".



Самопроголошений президент Білорусі у плані розв'язання питань безпеки особливо наголосив на співпраці з Росією.



"Білорусь раніше отримала від Росії ракетні комплекси "Іскандер", розвиває власний військово-промисловий сектор, зберігши наукові та виробничі школи, що залишилися ще з часів СРСР. Все це є додатковим стримуючим фактором", - заявив Лукашенко.

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Він наголосив, що його народ має сказати спасибі росіянам, адже ті "здорово допомогли" білорусам минулого року.

"Я навіть не говорю тут про ядерну зброю, яка всіх поставила на місце... Ми у росіян, за їхні гроші, - правда, ми платимо їм за іншими рахунками, - отримали такі комплекси, як "Іскандер". Особливо небезпечна зброя... Я підписав указ, як застосовувати цю зброю. Його можна застосувати тільки за згодою президента. Там міністр оборони, начальник генерального штабу залучений. У кожного свої функції... Ядерна зброя - ще складніше в застосуванні", - сказав Лукашенко.

Також він додав, що Білорусь отримала від РФ ще багато боєприпасів і ракет.

Що відомо про ядерну зброю в Білорусі

25 березня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

Вж у червні Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Своєю чергою міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.

Пізніше Путін повідомив, що РФ розташує ядерну зброю у Білорусі після 7-8 липня, коли для неї підготують необхідні споруди.

У середині червня Лукашенко заявив, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ.

27 грудня Лукашенко повідомив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю.

16 січня 2024 року Білорусь оновила свою військову доктрину: тепер вона визначає зобов’язання країни перед союзниками. Також у ній прописано застосування ядерної зброї, розміщеної на території РБ.