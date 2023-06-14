Лукашенко заявив, що Білорусь уже почала отримувати ядерну зброю від РФ

Про це він розповів у інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

Диктатор заявив, що вимагав від Путіна передати Білорусі ядерну зброю і що наразі частину вже розмістили в країні.

"Я від Путіна вимагав — поверни мені ядерну зброю. Стратегічна мені не треба, тактичної цілком досить. Ми отримали від РФ ракети й бомби — бомба в 3 рази потужніша, ніж та, що була в Хіросімі та Нагасакі. Від неї мільйон людей загине одразу, не дай бог використовувати цю зброю", - сказав він.

Він зазначив, що коли усю обіцяну ядерну зброю передадуть до Білорусі, її розмістять у сховищах по всій державі.

На питання Скабєєвої, чи буде Білорусі її використовувати за "потреби", Лукашенко зазначив, що у випадку необхідності "не проблема погодити з РФ якийсь удар".