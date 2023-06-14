Лукашенко заявив, що Білорусь уже почала отримувати ядерну зброю від РФ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ - він стверджує, що вона втричі потужніша ніж бомба, яку скинули на Хіросіму та Нагасакі
Про це він розповів у інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.
Диктатор заявив, що вимагав від Путіна передати Білорусі ядерну зброю і що наразі частину вже розмістили в країні.
"Я від Путіна вимагав — поверни мені ядерну зброю. Стратегічна мені не треба, тактичної цілком досить. Ми отримали від РФ ракети й бомби — бомба в 3 рази потужніша, ніж та, що була в Хіросімі та Нагасакі. Від неї мільйон людей загине одразу, не дай бог використовувати цю зброю", - сказав він.
Він зазначив, що коли усю обіцяну ядерну зброю передадуть до Білорусі, її розмістять у сховищах по всій державі.
На питання Скабєєвої, чи буде Білорусі її використовувати за "потреби", Лукашенко зазначив, що у випадку необхідності "не проблема погодити з РФ якийсь удар".
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба
- 13 червня Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.
- Своєю чергою міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.
- Пізніше Путін повідомив, що РФ розташує ядерну зброю у Білорусі після 7-8 липня, коли для неї підготують необхідні споруди.
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