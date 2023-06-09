Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідну заяву Володимир Путін зробив під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі у Сочі.

За словами президента РФ, розміщення російської ядерної зброї в Білорусі розпочнеться відразу ж після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.

"З найбільш чутливих питань, про які ми з вами домовлялися, все йде за планом. Як ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і відразу розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів озброєнь", - сказав Путін.

Наприкінці березня російський диктатор оголосив про домовленість з Лукашенком стосовно розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусії. Після цього Москва передала Мінську ракетний комплекс "Іскандер", який може бути її носієм.