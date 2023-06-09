Путін розповів Лукашенку, коли РФ перекине до Білорусі свою ядерну зброю
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ розташує тактичну ядерну зброю у Білорусі після 7-8 липня, коли для неї підготують необхідні споруди
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відповідну заяву Володимир Путін зробив під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі у Сочі.
За словами президента РФ, розміщення російської ядерної зброї в Білорусі розпочнеться відразу ж після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.
"З найбільш чутливих питань, про які ми з вами домовлялися, все йде за планом. Як ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і відразу розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів озброєнь", - сказав Путін.
Наприкінці березня російський диктатор оголосив про домовленість з Лукашенком стосовно розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусії. Після цього Москва передала Мінську ракетний комплекс "Іскандер", який може бути її носієм.
- 25 травня Віктор Хренін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
- Невдовзі після цього самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї в країні.
- Пізніше Хренін пояснив, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.
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