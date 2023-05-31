Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Під час виступу в парламенті, Хренін висловив переконання, що розташування у Білорусі тактичної ядерної зброї нібито допоможе не допустити переростання війни в Україні у більш глобальний конфлікт.

"Поява ядерної зброї на території Республіки Білорусь це і є той дієвий захід, який має охолодити агресивний характер і войовничу риторику, що йде від наших сусідів, і не допустити переростання в якусь більш глобальну, масштабну війну", - сказав Хренін.