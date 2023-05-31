Міністр оборони Білорусі пояснив, для чого Мінську російська ядерна зброя
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України
Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
Під час виступу в парламенті, Хренін висловив переконання, що розташування у Білорусі тактичної ядерної зброї нібито допоможе не допустити переростання війни в Україні у більш глобальний конфлікт.
"Поява ядерної зброї на території Республіки Білорусь це і є той дієвий захід, який має охолодити агресивний характер і войовничу риторику, що йде від наших сусідів, і не допустити переростання в якусь більш глобальну, масштабну війну", - сказав Хренін.
- 25 травня Віктор Хренін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
- Невдовзі після цього самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї в країну.
- 27 травня президент США Джо Байден заявив, що вкрай негативно оцінює розміщення російської ядерної зброї у Білорусі.
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