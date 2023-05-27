Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

На запитання, як він ставиться до переміщення Росією тактичної ядерної зброї до Білорусі, Байден відповів, що вкрай негативно.

"Моя реакція вкрай негативна", - сказав президент США на брифінгу.

Водночас про те, як Вашингтон реагуватиме на такий крок, Байден не уточнив.