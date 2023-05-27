"Реакція вкрай негативна": Байден прокоментував розташування ядерної зброї у Білорусі
Президент США Джо Байден заявив, що вкрай негативно оцінює розміщення російської ядерної зброї у Білорусі
Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.
На запитання, як він ставиться до переміщення Росією тактичної ядерної зброї до Білорусі, Байден відповів, що вкрай негативно.
"Моя реакція вкрай негативна", - сказав президент США на брифінгу.
Водночас про те, як Вашингтон реагуватиме на такий крок, Байден не уточнив.
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