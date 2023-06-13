Лукашенко назвав умову застосування тактичної ядерної зброї з території Білорусі
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні
Про це він сказав під час робочої поїздки до Мінської області, передає Белта.
За словами Лукашенка, розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі було його вимогою.
"Це була моя вимога. Це не Росія мені нав'язувала. Тому що з ядерною державою, як ви всі кажете, ніхто ще у світі не воював. І я не хочу, щоби з нами воювали. Загроза така є? Є", - сказав самопроголошений президент Білорусі.
Він запевнив, що в разі прямої загрози "відповідь буде негайною".
Довідка: Тактична ядерна зброя - це невеликі ядерні боєголовки та системи доставки, призначені для використання на полі бою чи для завдання обмеженого удару. Вони призначені для знищення цілей противника в певній місцевості, без масових радіоактивних опадів. Стратегічна ядерна зброя має більший радіус ураження й доправляється на крилатих та балістичних ракетах, а також на літаках.
- 25 березня стало відомо, що росіяни будують у Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї.
- 31 березня Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.33
-
EUR
Купівля 39.77Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе