Про це він сказав під час робочої поїздки до Мінської області, передає Белта.

За словами Лукашенка, розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі було його вимогою.

"Це була моя вимога. Це не Росія мені нав'язувала. Тому що з ядерною державою, як ви всі кажете, ніхто ще у світі не воював. І я не хочу, щоби з нами воювали. Загроза така є? Є", - сказав самопроголошений президент Білорусі.

Він запевнив, що в разі прямої загрози "відповідь буде негайною".

Довідка: Тактична ядерна зброя - це невеликі ядерні боєголовки та системи доставки, призначені для використання на полі бою чи для завдання обмеженого удару. Вони призначені для знищення цілей противника в певній місцевості, без масових радіоактивних опадів. Стратегічна ядерна зброя має більший радіус ураження й доправляється на крилатих та балістичних ракетах, а також на літаках.