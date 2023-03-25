Путін підтвердив, що у Білорусі з'явиться російська ядерна зброя
Самопроголошений президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї
Про це Володимир Путін заявив в етері телеканалу "Россия-24".
Диктатор РФ заявив, що 1 липня росіяни закінчать будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусії. Зокрема він ствердив, що Росія вже передала Білорусії комплекс "Іскандер", який може бути носієм ядерної зброї.
За словами Путіна, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко давно ставить питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї.
"Ми не передаємо (Білорусі ядерну зброю, - ред.) Ми просто робимо те саме, що США й союзники робили десятиліттями. Вони мають в певних країнах, у союзників, носії та готують їхні екіпажі", - заявив він.
- Російський диктатор Володимир Путін також заявив, що постачання озброєнь Україні становить загрозу РФ, одночасно ствердивши, що Росія виробить утричі більше боєприпасів і танків, ніж матимуть ЗСУ.
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