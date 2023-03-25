Путін підтвердив, що у Білорусі з'явиться російська ядерна зброя

Про це Володимир Путін заявив в етері телеканалу "Россия-24".

Диктатор РФ заявив, що 1 липня росіяни закінчать будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусії. Зокрема він ствердив, що Росія вже передала Білорусії комплекс "Іскандер", який може бути носієм ядерної зброї.

За словами Путіна, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко давно ставить питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї.

"Ми не передаємо (Білорусі ядерну зброю, - ред.) Ми просто робимо те саме, що США й союзники робили десятиліттями. Вони мають в певних країнах, у союзників, носії та готують їхні екіпажі", - заявив він.