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Путін підтвердив, що у Білорусі з'явиться російська ядерна зброя

25 березня, 2023 субота
19:48
Світ Володимир Путін

Самопроголошений президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї

Про це Володимир Путін заявив в етері телеканалу "Россия-24".

Диктатор РФ заявив, що 1 липня росіяни закінчать будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусії. Зокрема він ствердив, що Росія вже передала Білорусії комплекс "Іскандер", який може бути носієм ядерної зброї.

За словами Путіна, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко давно ставить питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї.

"Ми не передаємо (Білорусі ядерну зброю, - ред.) Ми просто робимо те саме, що США й союзники робили десятиліттями. Вони мають в певних країнах, у союзників, носії та готують їхні екіпажі", - заявив він.

  • Російський диктатор Володимир Путін також заявив, що постачання озброєнь Україні становить загрозу РФ, одночасно ствердивши, що Росія виробить утричі більше боєприпасів і танків, ніж матимуть ЗСУ.
Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
ядерна зброя
війна з Росією
ядерна небезпека
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