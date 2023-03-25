Росія виробить втричі більше боєприпасів і танків, ніж Захід поставить Україні, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що постачання озброєнь Україні становить загрозу РФ, одночасно ствердивши, що Росія виробить утричі більше боєприпасів і танків, ніж матимуть ЗСУ від західних партнерів
Про це Володимир Путін заявив в етері телеканалу "Россия-24".
Самопроголошений президент РФ заявив, що поставки озброєнь Україні становлять загрозу Росії та ствердив, що їхня кількість - "пристойна".
Зокрема він зазначив, що Україна за добу використовує до 5 тис. снарядів, а в США виробляють лише 14-15 тис. снарядів на місяць. А РФ нібито за рік виробить понад 1,6 тис. танків, а загальна кількість танків у РФ більше ніж утричі перевищуватиме кількість такої техніки у ЗСУ.
Окрім того, додав він, Росія матиме й утричі більше боєприпасів.
- Нагадаємо, за даними Bloomberg, Росія прагне набрати ще 400 тис. військовослужбовців-контрактників після того, як її наступ в Україні зазнав провалу.
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