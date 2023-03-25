Про це Володимир Путін заявив в етері телеканалу "Россия-24".

Самопроголошений президент РФ заявив, що поставки озброєнь Україні становлять загрозу Росії та ствердив, що їхня кількість - "пристойна".

Зокрема він зазначив, що Україна за добу використовує до 5 тис. снарядів, а в США виробляють лише 14-15 тис. снарядів на місяць. А РФ нібито за рік виробить понад 1,6 тис. танків, а загальна кількість танків у РФ більше ніж утричі перевищуватиме кількість такої техніки у ЗСУ.

Окрім того, додав він, Росія матиме й утричі більше боєприпасів.