Росія прагне набрати ще 400 тис. контрактників після невдач на полі бою, - Bloomberg
Росія прагне набрати ще 400 тис. військовослужбовців-контрактників після того, як її наступ в Україні зазнав провалу
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання, набір сотень тисяч контрактників дозволить Кремлю не вдаватися до нової хвилі мобілізації резервістів. Таким чином Кремль сподівається уникнути невдоволення в суспільстві, оскільки така реакція спостерігалася внаслідок попередньої мобілізації резервістів.
За словами співрозмовників Bloomberg, Кремль переймається щодо передвиборчої кампанії президента РФ Володимира Путіна, тож не хоче ризикувати суспільними настроями.
Крім того, наразі Кремль зосереджується на стримуванні нового наступу ЗСУ, який, як очікується, розпочнеться найближчим часом.
- Раніше український Центр національного спротиву повідомив, що так звана часткова мобілізація до армії РФ у містах тимчасово окупованого Криму пришвидшується, на вулицях роздають повістки, що призводить до евакуації бізнесу з півострова.
- На тимчасово окупованих територіях Луганщини армія РФ оголосила черговий етап масштабного військового вишколу в період мобілізаційних навчань.
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