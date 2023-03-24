Росія прагне набрати ще 400 тис. контрактників після невдач на полі бою, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, набір сотень тисяч контрактників дозволить Кремлю не вдаватися до нової хвилі мобілізації резервістів. Таким чином Кремль сподівається уникнути невдоволення в суспільстві, оскільки така реакція спостерігалася внаслідок попередньої мобілізації резервістів.

За словами співрозмовників Bloomberg, Кремль переймається щодо передвиборчої кампанії президента РФ Володимира Путіна, тож не хоче ризикувати суспільними настроями.

Крім того, наразі Кремль зосереджується на стримуванні нового наступу ЗСУ, який, як очікується, розпочнеться найближчим часом.