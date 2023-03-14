Про це інформує Центр національного спротиву.

У містах тимчасово окупованого Криму все частіше роздають повістки.

"Попри обіцянки, які отримав колаборант Аксьонов (Сергій Аксьонов - самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим, - ред.) від уряду РФ, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає. Разом з тим колаборантів та росіян, які переселилися до Криму, зростають панічні настрої", – розповідають у відомстві.

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Крім того, російський бізнес, який розвивається на території півострова з 2014 року – готується до евакуації та виводить кошти. Особливо підприємці готельно-ресторанних послуг, сезон яких провалився ще у 2022 році. Вочевидь, не матимуть успіху в Криму вони й цього року.

Місцевих жителів Криму закликають повідомляти про пересування військової техніки та особового складу ворога через телеграм-бот спротиву, СБУ або ж на сайті ЦНС.