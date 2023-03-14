Про це інформує міністерство оборони Білорусі.

"У збройних силах тривають планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань та військових частин, у рамках яких протягом березня здійснюватиметься плановий призов військовозобов'язаних на військові збори", - йдеться в заяві пресслужби.

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У Білорусі наголошують, що завдяки цьому навчанню чоловіки підвищать професійні знання, ознайомляться з новими зразками зброї, військової та спецтехніки, а також візьмуть участь у спланованих тренуваннях.