Білорусь заявила, що проведе плановий призов військовозобов'язаних на збори
14 березня у Білорусі заявили про намір провести плановий призов військовозобов'язаних на збори протягом цього місяця
Про це інформує міністерство оборони Білорусі.
"У збройних силах тривають планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань та військових частин, у рамках яких протягом березня здійснюватиметься плановий призов військовозобов'язаних на військові збори", - йдеться в заяві пресслужби.
Читайте також: Путін розглядає Крим і Білорусь як території для здійснення ядерних провокацій, - українська розвідка
У Білорусі наголошують, що завдяки цьому навчанню чоловіки підвищать професійні знання, ознайомляться з новими зразками зброї, військової та спецтехніки, а також візьмуть участь у спланованих тренуваннях.
- 2 січня стало відомо, що міноборони Білорусі продовжило спільні з російською армією навчання до 8 січня.
- 5 січня стало відомо, що Росія передала збройним силам Білорусі нову партію бронетранспортерів БТР-82А.
- 6 січня до Білорусі прибули два чергові ешелони із військовою технікою Росії, зокрема КамАЗи, Урали, БАЗи з символікою Z.
- 6 січня повідомлялося, що на кордоні з Білоруссю ситуація наразі залишається контрольованою: переміщень техніки чи ворожого особового складу не зафіксовано.
- Естонська розвідка вважає, що РФ готується оголосити нову хвилю мобілізації після Різдва, але фактично цей процес не припинявся і після формального завершення першої хвилі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.84
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.04
- Актуальне
- Важливе