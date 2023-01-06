Естонська розвідка вважає, що мобілізація в Росії після першої хвилі не припинялася

Про це повідомило видання ERR.

Зокрема, за словами керівника центру розвідки Збройних сил Естонії полковника Марго Гросберга, є ознаки того, що в деяких регіонах приготування до "другої хвилі" вже відбуваються – так, наприклад, відомо, що у Краснодарському краї до типографії надійшло замовлення на друк 5000 повісток.

"Наступного тижня стане зрозуміло, чи почнеться ця друга хвиля мобілізації і як це буде відбуватися", - зазначив Гросберг.

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Він також зауважив, що, всупереч поширеним уявленням, процес мобілізації не зупинявся і після заявленого завершення першої хвилі - за винятком регіонів, де військкоматам вдалося зібрати стільки людей, скільки планувалося. Ці близько 300 тисяч резервістів вже пройшли або ще проходять підготовку та в подальші 1-2,5 місяці будуть перекинуті до кордонів з Україною або безпосередньо на фронт. Якщо з другою хвилею підхід буде подібним, нові призвані опиняться на фронті орієнтовно у березні-квітні.

Полковник прокоментував також пропозицію різдвяного "перемир’я" від Путіна, зазначивши, що розвідка Естонії вбачає у цьому інформаційно-психологічну операцію.

"Росія намагається продемонструвати свою щедрість і готовність до миру, але реальна мета цього "миру" - лише виграти час і перегрупувати сили", - зазначив він.

2 січня стало відомо, що міноборони Білорусі продовжило спільні з російською армією навчання до 8 січня.

5 січня стало відомо, що Росія передала збройним силам Білорусі нову партію бронетранспортерів БТР-82А.

6 січня до Білорусі прибули два чергові ешелони із військовою технікою Росії, зокрема КамАЗи, Урали, БАЗи з символікою Z.

6 повідомлялося, що на кордоні з Білоруссю ситуація наразі залишається контрольованою: переміщень техніки чи ворожого особового складу не зафіксовано.

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