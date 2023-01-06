КамАЗи, Урали та БАЗи з символікою Z: до Білорусі прибули ще два ешелони із військовою технікою РФ
6 січня до Білорусі прибули два чергові ешелони із військовою технікою Росії, зокрема КамАЗи, Урали, БАЗи з символікою Z
Про це інформує міністерство оборони Білорусі.
Сьогодні до Республіки Білорусь прибув черговий ешелон із військовою технікою, що входить до складу РГВ.
Самопроголошений президент республіки Олександр Лукашенко під час відвідування Обуз-Ліснівського полігону заявив, "загальну справу робимо".
Це відбувається в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави Білорусі та Росії.
Також моніторингова група "Беларускі Гаюн" уточнює, що в Білорусь із РФ перекинули ще не менше 50 одиниць техніки. Зокрема близько 43 одиниць КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води.
На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ Z.
Також відомство зазначає, що на одній із машин номери із 44 регіону РФ - це Західний військовий округ.
"Учора ешелон із цією технікою пройшов у напрямку Барановичів через Мінськ та Фаніполь. І за нашими даними, прибув до Барановичів", - додає Гаюн.
Крім того, також сьогодні прибув ще один ешелон із військовослужбовцями та технікою.
У міністерстві наголосили, що білоруські військовослужбовці "з хлібом-сіллю зустріли колег із Російської Федерації".
"Ми прибули на територію Республіки Білорусь. На цій землі наші діди та прадіди проливали кров у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками. І ми, у разі виникнення загрози, готові виконувати завдання щодо призначення. Зустріли нас привітно, з усією білоруською гостинністю. Дякую за теплий прийом", - сказав начальник зв'язку дивізії ЗС РФ.
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