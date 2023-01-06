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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

КамАЗи, Урали та БАЗи з символікою Z: до Білорусі прибули ще два ешелони із військовою технікою РФ

6 січня, 2023 п'ятниця
11:43
Світ

6 січня до Білорусі прибули два чергові ешелони із військовою технікою Росії, зокрема КамАЗи, Урали, БАЗи з символікою Z

Про це інформує міністерство оборони Білорусі.

Сьогодні до Республіки Білорусь прибув черговий ешелон із військовою технікою, що входить до складу РГВ.

Самопроголошений президент республіки Олександр Лукашенко під час відвідування Обуз-Ліснівського полігону заявив, "загальну справу робимо".

Це відбувається в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави Білорусі та Росії.

Також моніторингова група "Беларускі Гаюн" уточнює, що в Білорусь із РФ перекинули ще не менше 50 одиниць техніки. Зокрема близько 43 одиниць КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води.

На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ Z.

Також відомство зазначає, що на одній із машин номери із 44 регіону РФ - це Західний військовий округ.

"Учора ешелон із цією технікою пройшов у напрямку Барановичів через Мінськ та Фаніполь. І за нашими даними, прибув до Барановичів", - додає Гаюн.

Крім того, також сьогодні прибув ще один ешелон із військовослужбовцями та технікою.

У міністерстві наголосили, що білоруські військовослужбовці "з хлібом-сіллю зустріли колег із Російської Федерації".

"Ми прибули на територію Республіки Білорусь. На цій землі наші діди та прадіди проливали кров у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками. І ми, у разі виникнення загрози, готові виконувати завдання щодо призначення. Зустріли нас привітно, з усією білоруською гостинністю. Дякую за теплий прийом", - сказав начальник зв'язку дивізії ЗС РФ.

  • 2 січня стало відомо, що міноборони Білорусі продовжило спільні з російською армією навчання до 8 січня.
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Росія
Білорусь
російська армія
війна з Росією
окупанти
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