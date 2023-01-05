Білорусь отримала від Росії нову партію бронетранспортерів, - Беларускі Гаюн

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Сьогодні в сторону Бреста рухався ешелон з 34-ма одиницями техніки. "Беларускі Гаюн" припускає, що нові БТР-82А отримає на озброєння 38 окрема десантно-штурмова бригада. Згодом цю інформацію підтвердило міноборони Білорусі.

Так БТР-82А повинні замінити БТР-80, які нині експлуатує 38 одшбр. Також раніше на озброєння одного з батальйонів бригади поступали БТР-70МБ1.

Це вже третій батальйонний комплект БТР-82А, який на озброєння отримує Білорусь. Перша партія цих бронетранспортерів прибула до країни у вересні 2021 року. Її передали на озброєння 339 окремого механізованого батальйону 120 механізованої бригади, а також в навчальні центри. Друга партія прибула вже в грудні 2021 року і була передана 202 механізованому батальйону 6 механізованої бригади.

Також "Беларускі Гаюн" зазначає, що крім БТР-82А на озброєння збройних сил Білорусі передали броньовані медичні та ремонтно-евакуаційні машини на базі БТР-80.

2 січня стало відомо, що міноборони Білорусі продовжило спільні з російською армією навчання до 8 січня.