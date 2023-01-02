Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання, - Гаюн

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Так, 24-25 грудня стали вихідними для деяких полігонів, проте деякі військові об'єкти, де сконцентровані російські війська, працювали без вихідних. Йдеться про полігони "Осиповичський" та "Доманово".

Моніторингова група наголошує, що військові навчання на території Білорусі тривають із 29 квітня, тобто вже 36 тижнів.

"Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.

Міноборони Великої Британії заявило, що імовірно, Росія перекинула на навчання в Білорусь частини 1-ї гвардійської танкової армії РФ.

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