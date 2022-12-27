Імовірно, РФ перекинула в Білорусь частини 1-ї гвардійської танкової армії Росії, - британська розвідка

Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

"На півночі елементи 1-ї гвардійської танкової армії Росії, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих у Білорусь", - пишуть у британській розвідці.

Зазначають, що це формування, ймовірно, проводило навчання перед розгортанням. За словами відомства, воно навряд чи має підрозділи підтримки, що необхідні для приведення його до бойової готовності.

Також розвідка проінформувала про те, що упродовж останніх 48 годин бойові дії зосереджуються поблизу Сватового на Луганщині та навколо Бахмутського напрямку на Донеччині.

"Росія продовжує часті дрібномасштабні напади на ці території, хоча мало території перейшло з рук в руки", - наголошують у повідомленні.

26 грудня британська розвідка оцінила ефективність оборонних позицій, які росіяни облаштовують на тимчасово окупованих територіях.

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