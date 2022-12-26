Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

За даними британської розвідки, із жовтня російські війська здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні. Це включає встановлення додаткових полів протитанкових і протипіхотних мін, що майже напевно виходить за рамки російських доктринальних вказівок.

"Мінні поля становлять ефективну перешкоду для навчених військ, лише якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. Головною проблемою для російських військ, ймовірно, буде нестача засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного нагляду за великими площами нових мінних полів", - дійшли висновку в розвідці Британії.

7 грудня британська розвідка з'ясувала, що росіяни зводять оборонні споруди та копають траншеї на своїй території, аби створити для свого населення ілюзію загрози нападу.

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