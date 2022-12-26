Британська розвідка оцінила ефективність оборонних позицій, які РФ облаштовує на окупованих територіях
Росіянам не вдасться досягти бажаного ефекту від облаштованих на окупованих територіях оборонних позицій, оскільки вони не володіють достатньою кількістю засобів спостереження за ними
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
За даними британської розвідки, із жовтня російські війська здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні. Це включає встановлення додаткових полів протитанкових і протипіхотних мін, що майже напевно виходить за рамки російських доктринальних вказівок.
"Мінні поля становлять ефективну перешкоду для навчених військ, лише якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. Головною проблемою для російських військ, ймовірно, буде нестача засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного нагляду за великими площами нових мінних полів", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 7 грудня британська розвідка з'ясувала, що росіяни зводять оборонні споруди та копають траншеї на своїй території, аби створити для свого населення ілюзію загрози нападу.
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