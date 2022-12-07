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Британська розвідка пояснила, навіщо РФ будує оборонні споруди на своїй території

7 грудня, 2022 середа
09:33
війна з Росією

Росіяни зводять оборонні споруди та копають траншеї на своїй території, аби створити для свого населення ілюзію загрози нападу

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що нещодавно Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого кордону з Україною та всередині Бєлгородської області. 6 грудня тамтешній губернатор оголосив про створення місцевих загонів самооборони. Про копання траншей у Бєлгороді повідомлялося щонайменше з квітня 2022 року, але нові конструкції, ймовірно, є складнішими та призначені для відсічі нападу із застосуванням броньованої техніки.

"Існує реальна ймовірність того, що російська влада розгортає оборонні споруди на території РФ для розпалювання патріотичних почуттів. Це також ілюструє хибне переконання деяких осіб, які стверджують, що існує реальна загроза вторгнення у Росію", - припускають у розвідці Британії. 

Там також дійшли висновку, що дефіцит стратегічної оцінки є однією з критичних слабкостей центральної російської урядової архітектури. Передовсім це засвідчило й рішення Росії вдертися до України. 

"Неупереджений офіційний аналіз майже напевно часто підривається схильністю до групового мислення та політично доцільними висновками", - констатували аналітики. 

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Росія
Бєлгород
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