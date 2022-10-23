На кордоні з Україною росіяни почали будувати "захисні споруди"
У Бєлгородській області РФ почали встановлювати конструкції, які місцеві чиновники називають "захисними спорудами"
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
"У районах Білгородської області розпочали встановлення захисних споруд", - написав Гладков і опублікував фото споруд пірамідальної форми.
Більше інформації губернатор не надав.
- Нагадаємо, Денис Попович, військовий експерт, зазначив, що на напрямках Сватового та Кремінної противник перекидає мобілізованих і будує укріплення, також намагається контратакувати наші війська
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