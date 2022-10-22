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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією "Лінією Вагнера" противник хоче утримати території, окуповані ним до 24 лютого, - військовий експерт Попович
Ексклюзив

"Лінією Вагнера" противник хоче утримати території, окуповані ним до 24 лютого, - військовий експерт Попович

22 жовтня, 2022 субота
21:03
війна з Росією Протитанкові укріплення біля міста Гірське

Денис Попович, військовий експерт, зазначив, що на напрямках Сватового та Кремінної противник перекидає мобілізованих і будує укріплення, також намагається контратакувати наші війська

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо наступу українських сил на Сватове та Кремінну, то там зараз противник будує захисні оборонні споруди, які отримали назву "лінія Вагнера". Протяжність цієї лінії близько двох кілометрів. За опублікованими супутниковими знімками видно, що там є протитанкові загородження та траншея. На мою думку, росіяни й далі продовжать будувати там оборонну лінію", - прокоментував військовий експерт.

Денис Попович вважає, що розташування цієї лінії свідчить про те, що росіяни хочуть захистити території, які ними були окуповані до 24 лютого.

"Якщо говорити про Бахмут, то зараз там серйозні обстріли. Основні бої точаться на східних і південних околицях міста. Бойові дії супроводжуються тим, що росіяни захоплюють наші позиції, потім ми їх відбиваємо. А посування противника відбувається завдяки тому, що він зміг забезпечити свою перевагу в артилерії. Те саме, що принесло російським військам успіх на Сєверодонецькому та Лисичанському напрямках. А щодо Сватового та Кремінної, то туди ворог перекидає мобілізованих і будує там укріплення. Також росіяни намагаються контратакувати наші війська, але це у них не дуже вдається. Тому, на цих напрямках відбуваються гойдалки. Сподіваюсь, що наш наступ на Кремінну та Сватове буде продовжуватися", - підсумував Попович.

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Україна
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Сватове
Бахмут
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